SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखता

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (17:06 IST)
शाहरुख ख़ान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। अपने चार्म, मज़ाकिया अंदाज़, स्टाइल और शानदार एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनकी प्यारी और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत ही उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं।
 
शाहरुख ख़ान भले ही अपनी बड़ी फिल्मों और शानदार करियर के लिए जाने जाते हों, लेकिन अब दर्शक फिर से उनके जादू को महसूस कर पाएंगे, 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' के ज़रिए, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जैसे-जैसे इस फेस्टिवल को लेकर जोश बढ़ रहा है, SRK ने एक प्यारा सा मैसेज दिया है। 
 
शाहरुख ने कहा, 'मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं, बस कैमरा चले, लाइट्स जलें और मोहब्बत बरकरार रहे।' जहां शाहरुख़ ख़ान को फैंस से बेहिसाब प्यार मिलता है, वहीं वो भी उस प्यार को लौटाना कभी नहीं भूलते। इसका एक सबसे प्यारा तरीका है उनके मशहूर #AskSRK सेशन, जिसमें वो फैंस से सीधे बात करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। 
 
कल ही उन्होंने एक ऐसा सेशन किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी बेहतरीन फिल्मों की झलक दिखाते हुए शाहरुख़ ख़ान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत का ऐलान किया गया। उन्होंने आगे कैप्शन में लिखा, 'मैं कौन हूं, कौन नहीं… असल में फ़र्क़ नहीं पड़ता… जब तक लाइट्स, कैमरा और थोड़ा सा प्यार चलता रहे। #ShahRukhKhanFilmFestival आज से शुरू हो रहा है। 
 
उन्होंने लिखा, मिलते हैं थिएटर में! अपने टिकट बुक कर लीजिए! देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में, PVR INOX के साथ मिलकर! देशभर के चुनिंदा सिनेपोलिस सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में YRF इंटरनेशनल द्वारा रिलीज़।
 
SRK की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाल ही में आर्यन खान द्वारा डायरेक्टेड बैंड्स ऑफ बॉलीवुड पेश की, जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की। इसके साथ ही शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल की घोषणा भी हुई, जो 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, एक सुनहरा मौका होने के साथ SRK की आइकॉनिक फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का। 

