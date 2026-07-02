Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राज

Advertiesment
Bahubali The Eternal War
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:50 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:52 IST)
google-news
बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन शामिल हैं, आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय कहानियों में शामिल बाहुबली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन गई। 
 
अब बाहुबली की यह विरासत 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के साथ एक नए स्तर पर पहुंचने जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए इसके टीजर ने दुनिया भर के दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है।
 
2026 के एनेसी एनिमेशन फ़िल्म फ़ेस्टिवल में बाहुबली: द इटरनल वॉर का वर्क-इन-प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन पेश करते हुए एसएस राजामौली ने कहा, हमने इसकी कहानी पर इतना काम किया कि इस दुनिया और इन किरदारों को बनाते-बनाते हमारे पास ऐसे कई किस्से तैयार हो गए, जो फिल्मों के कई सीन्स जितने या उनसे भी ज्यादा ड्रामेटिक थे।
 
webdunia
राजामौली ने आगे कहा, "भारतीय पौराणिक कथाएं दूसरी दुनियाओं के किरदारों के शानदार और जीवंत वर्णनों से भरी हुई हैं। उन कल्पनाओं को सही मायनों में सिर्फ एनीमेशन के जरिए ही दिखाया जा सकता है। ईशान वही इंसान थे, जिनका हमें इंतजार था, जो बाहुबली को अगले लेवल तक ले जा सकते थे।"
 
'बाहुबली: द इटरनल वॉर' दो पार्ट्स में बनने वाली एक एनिमेटेड एपिक फिल्म है, जिसका निर्देशन अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर ईशान शुक्ला कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट का टीजर रिलीज हो चुका है और फिल्म 2027 में रिलीज होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels