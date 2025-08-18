Biodata Maker

एसएस राजामौली ने लॉन्च किया राव बहादुर का धमाकेदार टीजर, दिखी अनोखी पैन-इंडिया फिल्म की झलक

हमें फॉलो करें movie Rao Bahadur

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (14:15 IST)
महेश बाबू प्रेज़ेंट्स, वेंकटेश महा की फिल्म 'राव बहादुर' का फर्स्ट लुक पोस्टर आते ही छा गया था। इसमें सत्यदेव का जबरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया। पोस्टर ने साफ़ कर दिया था कि कुछ अलग और खास आने वाला है। 
 
जैसे-जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, मेकर्स ने रिलीज़ को लेकर सबको उत्सुक बनाए रखा। और अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। यूनिक और दिलचस्प अंदाज़ में बनी इस फिल्म का धमाकेदार टीज़र आखिरकार रिलीज़ कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि राव बहादुर के टीजर को खुद एस.एस. राजामौली ने लॉन्च किया है।
 
महेश बाबू प्रेज़ेंट्स, वेंकटेश महा की फिल्म राव बहादुर का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा टीजर अब रिलीज़ हो गया है। इसमें सत्यदेव नज़र आ रहे हैं और यह टीज़र पैन-इंडिया फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। पहले लुक में जहां सत्यदेव का शानदार बदला हुआ अंदाज दिखा था, वहीं टीज़र हमें एक बड़ी और अलग दुनिया में ले जाता है। 
 
ये टीजर अपने अनोखे स्टाइल और शानदार विज़ुअल्स से सबको आकर्षित कर रहा है। अब दर्शकों का जोश और भी बढ़ गया है, क्योंकि राव बहादुर वाकई में एक अलग और जबरदस्त पैन-इंडिया फिल्म बनने वाली है।
 
राव बहादुर का टीजर एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, जहां सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां छिपी हुई हैं। इसमें एक अलग ही यूनिवर्स दिखाया गया है, जिसमें ढेरों कहानियां आगे खुलने का इंतज़ार कर रही हैं। टीजर में सत्यदेव का नया और बदला हुआ लुक देखने लायक है, उनकी एक्टिंग भी कमाल की लग रही है। 
 
फिल्म को एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा (Psychological Drama) बताया गया है, जो रहस्य और हकीकत के मिलन पर आधारित है। मेकर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में ‘Not Even A Teaser’ कहा है, लेकिन सच में ये आने वाली पैन-इंडिया फिल्म की एक झलक है, जो बेहद खास होने वाली है।
 
सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की GMB एंटरटेनमेंट के साथ, राव बहादुर एक नई फिल्म है, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक वेंकटेश माहा बना रहे हैं। वेंकटेश माहा ने पहले C/o कांचरापालेम और उमा महेश्वर उग्र रूपस्य जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।  राव बहादुर की रिलीज़ गर्मियों 2026 में होगी।

