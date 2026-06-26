'वाराणसी' ने रिलीज से पहले मचाया तहलका, एनेसी फिल्म फेस्टिवल में पहली झलक पर गूंजीं तालियां

Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (13:53 IST)
Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (13:55 IST)
'वाराणसी' इस समय बन रही सबसे बड़ी और सबसे बेसब्री से इंतज़ार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। विजनरी फिल्ममेकर एसएस राजामौली द्वारा डायरेक्ट की जा रही यह एक्शन-एडवेंचर फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिनके ब्लॉकबस्टर्स ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई है।
महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे लीड स्टार्स से सजी इस फिल्म से राजामौली के सिग्नेचर स्केल, शानदार विजुअल्स और बांधकर रखने वाली स्टोरीटेलिंग की उम्मीद की जा रही है।
इस बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच, फिल्म की पहली झलक 'वाराणसी: टू द वर्ल्ड' का एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में अनावरण किया गया, जहाँ इसे दर्शकों से बेहद पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान थिएटर उत्साह से भरा हुआ था और लोग लगातार चीयर व तालियां बजा रहे थे। हालांकि यह फिल्म अभी सिनेमाघरों में आना बाकी है, लेकिन इसने अभी से ही पूरी दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया है।
एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल हर साल जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस के एनेसी शहर में आयोजित किया जाता है। यह अलग-अलग तकनीकों (जैसे ट्रेडिशनल, कट-आउट्स, क्लेमेशन, CGI आदि) से बनी एनिमेटेड फिल्मों के बीच की एक प्रतियोगिता है, जिन्हें कई कैटेगरीज में बांटा जाता है।
इस फेस्टिवल के दौरान, शहर के अलग-अलग सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली कॉम्पिटिटिव फिल्मों के साथ-साथ, शहर के बीचों-बीच स्थित पाक्वियर में, झील और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच खुले आसमान के नीचे नाइट प्रोजेक्शन (ओपन-एयर स्क्रीनिंग) का आयोजन भी किया जाता है। फेस्टिवल के थीम के हिसाब से इस विशाल स्क्रीन पर क्लासिक या हालिया फिल्में दिखाई जाती हैं। शनिवार की शाम को सभी अवॉर्ड विनर्स (पुरस्कार विजेताओं) की घोषणा की जाती है और उन्हें पेश किया जाता है।
महेश बाबू का 'रुद्र' वाला पावरफुल लुक, पृथ्वीराज सुकुमारन का 'कुंभ' के रूप में इंटेंस फर्स्ट लुक, और प्रियंका चोपड़ा जोनास का 'मंदाकिनी' वाला कमांडिंग अवतार पहले ही रिवील हो चुका है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और पूरे देश में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। इन शानदार झलकियों ने उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, और दर्शकों का इंतजार अब बिल्कुल पीक पर है। हर कोई इस ग्रैंड सिनेमाटिक स्पेक्टेकल को देखने के लिए बेताब है, जो 7 अप्रैल, 2027 को थिएटर्स में एक बड़े लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
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