एसएस राजामौली की 'वाराणसी' की शूटिंग हुई शुरू, सामने आईं शानदार सेट्स की झलकियां

Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 (12:59 IST)
Updated Date: Sun, 21 Jun 2026 (13:01 IST)
'बाहुबली: द बिगिनिंग', 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' और 'आरआरआर' की ऐतिहासिक वैश्विक सफलता के बाद, एस. एस. राजामौली अब अपनी अगली महत्वाकांक्षी फिल्म वाराणसी के साथ एक बार फिर भारतीय सिनेमा को दुनिया के मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी में हैं।
एसएस राजामौली, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बड़ी ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, अब अपनी नई एक्शन-एडवेंचर फिल्म वाराणसी के साथ दर्शकों के बीच आने की तैयारी में हैं। अगले साल रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है। अपनी भव्य फिल्मों और अलग अंदाज की कहानी कहने के लिए मशहूर राजामौली ने इस प्रोजेक्ट के साथ फिर से फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है।
महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े सितारों से सजी वाराणसी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में शामिल है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही राजामौली की सोच और स्टारकास्ट को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है।
अब मेकर्स ने सेट से नया अपडेट शेयर करते हुए बताया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। क्लैपबोर्ड की तस्वीर के साथ शेयर की गई पोस्ट में पीछे नजर आ रहे विशाल सेट की झलक भी दिखाई गई, जिससे फिल्म के बड़े पैमाने और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही रुद्र के रूप में महेश बाबू का दमदार लुक, कुंभा के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन की तीखी झलक और वाराणसी की मंदाकिनी के रूप में प्रियंका चोपड़ा जोनस का प्रभावशाली अवतार पहले ही सामने आ चुका है। इन लुक्स ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है और देशभर में फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। इन शानदार झलकियों के बाद दर्शकों का इंतजार अब चरम पर पहुंच गया है। यह भव्य सिनेमाई फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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