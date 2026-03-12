Biodata Maker

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासा

Anupamaa leap twist
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (13:47 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (13:49 IST)
google-news
स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' अपनी जबरदस्त कहानी के साथ टीवी पर राज कर रहा है, जो लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है। यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं। अब कहानी में एक लीप आया है, जिससे अनुपमा की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर गोवा में शुरू हो रहा है।
 
​लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि वह गोवा के बीच पर थेपला और ढोकला बेचकर अपनी नई शुरुआत कर रही है, साथ ही उसके साथ रहने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसका प्यारा रिश्ता भी नज़र आ रहा है। प्रोमो में सचिन त्यागी की नई एंट्री भी दिखाई गई है, जो आगे चलकर अनुपमा के इस सफर में एक अहम रोल निभाएंगे।
 
अनुपमा का प्यारा किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली ने बताया कि कैसे यह किरदार कई महिलाओं को इंस्पायर करता है। उन्होंने कहा, मैं अनुपमा का रोल निभाकर खुद को सच में खुशनसीब मानती हूँ। वह एक ऐसी महिला है जो ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना करती है, फिर भी वह मजबूती से खड़ी रहती है और दोबारा उठती है। 
 
उन्होंने कहा, अनुपमा के अलग-अलग सफरों के ज़रिए यह किरदार कई महिलाओं की कहानियों और परेशानियों को दिखाता है, क्योंकि हर महिला का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग अनुपमा के शुरुआती दौर से खुद को जोड़ सकते हैं, तो कुछ उसके बाद वाले सफरों से, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा एक जैसी रहती है, वो है उसकी हिम्मत और अपनी सेल्फ-वर्थ को कभी न खोने की ताकत, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए।
 
webdunia
लीप और नए ट्विस्ट के बारे में बात करते हुए रूपाली गांगुली ने दर्शकों से कुछ बहुत ही दिलचस्प होने का वादा किया है। उन्होंने बताया, अब प्रार्थना की मौत के बाद, लीप के साथ अनुपमा गोवा में अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रही है, जहां वो देविका की बेटी के साथ रह रही है और नई भावनाओं और जिम्मेदारियों को संभाल रही है। एक नई एंट्री और आने वाले कई अनपेक्षित ट्विस्ट्स के साथ, अगला ट्रैक कई ऐसे पल लेकर आएगा जिन्हें दर्शक सच में एन्जॉय करेंगे।
 
दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लीप के बाद अनुपमा का यह नया सफर कैसे आगे बढ़ता है। गोवा में एक नई शुरुआत और सचिन त्यागी की एंट्री के साथ, लोग यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि उसकी कहानी अब क्या मोड़ लेती है और कैसे सबको इंस्पायर करती रहती है।

