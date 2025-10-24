इंडियन आइडल : सुहैल ने अपने दादा को संगीत और रैपगिनी के जरिए दी भावुक श्रद्धांजलि

मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ शानदार वापसी कर रहा है। इस बार शो एक खास थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' के साथ पुरानी यादें ताज़ा करेगा, जिसमें 90 के दशक की अमर धुनों को सेलिब्रेट किया जाएगा।

इसी थीम के अनुसार, कंटेस्टेंट सुहैल ने अपने दादा, मशहूर चंद्र लाल सांग़ी को दिल से एक खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया है। सुहैल का परफॉर्मेंस उनके दादा, मशहूर चंद्र लाल सांगी को समर्पित था, जो अपनी रागिनियों के लिए जाने जाते थे।

शो में जब बादशाह ने पूछा कि वो अपने दादा की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सुहैल ने बताया कि वो खुद अपने रैप लिखते हैं। उन्होंने हारमोनियम पर रैप और पारंपरिक रागिनी को मिलाकर कुछ ऐसा पेश किया जिसे श्रेया ने प्यार से “रैपगिनी” कहा।

बादशाह ने सुहैल की इस कोशिश की तारीफ की कि कैसे वो परंपरा और हिप-हॉप को एक साथ जोड़ रहे हैं, और वो भी दिखाते हुए कि पुरानी विरासत और नया अंदाज़ साथ चल सकते हैं।

परफॉर्मेंस के बाद श्रेया घोषाल ने कहा, तुम अपनी विरासत को ज़रूर गर्व महसूस करवाओगे, इसमें कोई शक नहीं। तुम ‘रैपगिनी’ के असली जनक हो। ये तो बस शुरुआत है, अब मुझे लगता है कि इस सीज़न में तुम कुछ बड़ा और अलग करने वाले हो।

‘यादों की प्लेलिस्ट’ थीम के साथ बिल्कुल मेल खाते हुए, सुहैल का गाना दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह पारंपरिक कला को नए रूप में पेश कर रही है, और अपने परिवार की सांस्कृतिक पहचान को ज़िंदा रखे हुए है। उन्होंने अपने दादा की विरासत की यादों को ‘रैपगिनी’ की नई सोच के साथ जोड़ा है, जहां पुरानी परंपरा और नई ताज़गी खूबसूरती से एक साथ नज़र आती है।