सुहाना खान की अलीबाग डील पर बवाल, करोड़ों की जमीन को लेकर जांच शुरू

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (12:33 IST)
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बॉलीवुड डेब्यू के बाद सुर्खियों में हैं। उनकी पहली फिल्म 'द आर्चीज़' के बाद अब वह अपने पिता की फिल्म ‘किंग’ से थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। लेकिन इसी बीच उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल, सुहाना ने अलीबाग के थाल गांव में करीब 12.91 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर अब जांच शुरू हो गई है।
 
खबरों के मुताबिक, जिस जमीन की डील सुहाना ने की, वह मूल रूप से सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए दी गई थी। आरोप है कि सुहाना ने बिना अनुमति के यह खरीदारी कर ली। इतना ही नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में सुहाना को किसान दिखाया गया था। जिस कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है, उसका नाम Deja Vu Farm Pvt Ltd है, जिसके डायरेक्टर शाहरुख की पत्नी गौरी खान की मां और भाभी हैं।
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुहाना ने यह जमीन तीन बहनों – अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी थी और खरीदारी के वक्त 77.46 लाख रुपये की स्टैंप ड्यूटी भी दी थी। इस विवाद पर अब अलीबाग तहसीलदार से एक निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई है। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही सुहाना खान की इस डील को लेकर पूरी रिपोर्ट सामने आएगी।
 
गौरतलब है कि यह सुहाना का अलीबाग में पहला निवेश था। इसके बाद उन्होंने बीच फ्रंट पर 10 करोड़ रुपये की दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। अब यह मामला उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

