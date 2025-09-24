Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Suhana Khan hot photos

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (15:28 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। 
 
webdunia
सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में अपने भाई आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लॉन्च इवेंट में सुहाना का बेहद ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। 
 
webdunia
सुहाना येलो कलर के ड्रैप्ड ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फ्रंट थाई स्लिट गाउन में वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
सुहाना ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ऑनलाइन बांटी जाएंगी सिंगर जुबीन गर्ग की अस्थियां, अंतिम दर्शन करने लाखों फैंस पहुंचे गुवाहाटी

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels