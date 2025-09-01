ganesh chaturthi

मराठा आंदोलन में फंसी कपिल शर्मा शो की एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, कहा- मुंबई में पहली बार लगी डर

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:52 IST)
टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, जिन्हें द कपिल शर्मा शो से घर-घर में पहचान मिली, हाल ही में मुंबई में एक डरावने अनुभव से गुज़रीं। साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उनकी कार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। यह घटना 31 अगस्त को आज़ाद मैदान के पास हुई, जब आंदोलन अपने तीसरे दिन में था और हजारों लोग ओबीसी कोटे में मराठों के लिए 10% आरक्षण की मांग कर रहे थे।
 
सुमोना ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा कि यह पहली बार था जब उन्होंने मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस किया। उन्होंने बताया कि एक शख्स ने उनकी कार के बोनट पर हाथ मारा, अजीब तरह से मुस्कुराया और पेट कार पर दबा दिया, जबकि आसपास लोग ‘जय महाराष्ट्र’ के नारे लगा रहे थे। पांच मिनट बाद एक और ऐसा ही वाकया हुआ और वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी।
 
उन्होंने पोस्ट में लिखा, “कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैं अपनी कार में थी, दिन के उजाले में, साउथ बॉम्बे में और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। सड़कें गंदगी से भरी थीं, फुटपाथों पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा रखा था। खाना, सोना, नहाना, रील बनाना—सब वहीं हो रहा था। यह सब शासन और नागरिक जिम्मेदारी का मजाक है।”
 
सुमोना ने आगे कहा कि अगर उनके साथ उस वक्त एक पुरुष दोस्त न होता, तो न जाने क्या हो सकता था। उन्होंने वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन डर के कारण ऐसा नहीं किया। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “यह वह डिजिटल भारत नहीं है, जिसकी बात होती है। जब जातिवाद, धर्म, राजनीति, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हावी हो—तो यह विकास नहीं, पतन है।”

 

हालांकि, अब उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी है।
 

