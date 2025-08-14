Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






14 साल बड़े शख्स संग शादी के लिए सुनिधि चौहान ने बदल लिया था धर्म, एक साल भी नहीं चला रिश्ता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sunidhi Chauhan Birthday

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (11:20 IST)
बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान 14 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सुनिधि ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। सुनिधि ने हिंदी के अलावा मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू और नेपाली जैसी कई भाषाओं के गानों को अपनी आवाज दी है। 
 
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सुनिधि ने कड़ी मेहनत की है साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई दर्द सहना पड़े हैं। सुनिधि जब 11 साल की थीं तब उनके पिता की नौकरी चली गई और पूरा परिवार काम की तलाश में दिल्ली से मुंबई आ गया। इसके बाद सुनिधि ने सिंगिंग में करियर बनाने के बाद स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 
 
सुनिधि ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे पढ़ाई का मन नहीं था। मैंने एक गायक के रूप में अपने सपने को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। सुनिधि जब 14 साल की थीं तभी से वह गाना गाती थीं। वह अपना रियाज सीडी कैसेट्स से करती थीं। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई जगरातों में भी माता की चौकी गाई है।
 
सुनिधि चौहान ने सबसे पहले साल 1996 में दूरदर्शन पर आने वाले सिंगिंग शो 'मेरी आवाज सुनो' में हिस्सा लिया था। वह इस शो की विनर भी बनी थीं। लता मंगेशकर ने उन्हें अपने हाथों से ट्रॉफी दी थी। इसके बाद सुनिधि 'लिटिल वंडर्स ट्रूप' की लीड सिंगर के तौर पर नजर आईं थीं।
 
सुनिधि ने साल 1996 में फिल्म ‘शस्त्र’ से बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू किया था। उनका पहला गाना 'लड़की दीवानी लड़का दीवाना' रहा था, जिसे उन्होंने उदित और आदित्य नारायण के साथ मिलकर गाया था। 
 
सुनिधि चौहान ने महज 18 साल की उम्र में अपने परिवार के खिलाफ जाकर 14 साल बड़े कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बॉबी खान से शादी रचा ली थी। बताया जाता है कि शादी के बाद सुनिधि ने अपना धर्म भी बदल लिया था। दोनों की पहली मुलाकात 'पहला नशा' गाने के दौरान हुई थी, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया।
 
हालांकि सुनिधि और बॉबी का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और शादी के एक साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद सुनिधि चौहान की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हुई। साल 2012 में सुनिधि ने म्यूजिशियन और अपने खास दोस्त हितेश सोनिक के साथ शादी की। साल 2018 में उन्होंने एक बेटे का स्वागत भी किया। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब जॉनी लीवर पर लगा था तिरंगे का अपमान करने का आरोप, सुनाई गई थी इतनी सजा

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels