हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर सुनील शेट्टी ने रखी अपनी राय, बोले- मराठी तभी बोलूंगा जब मेरा मन करेगा...

महाराष्ट्र में बीते दिनों मराठी भाषा को लेकर जमकर बवाल मचा था। मराठी नहीं बोलने पर लोगों के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इस मुद्दे पर कई सेलेब्स ने भी अपनी राय रखी थी। वहीं सुनील शेट्टी ने हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर अपनी राय रखी है।
एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा कि कोई मुझे मराठी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, मैं तभी बोलूंगा जब मेरा मन करेगा। कोई अगर उनसे यह कहे कि मराठी बोलना अनिवार्य है, तो वे साफ कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है।
न्यूज एजेंसी एएनआई संग बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, किसी को भी भाषा सीखने या बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई मेरे पास आकर कहता है कि तुम्हें मराठी बोलनी है, तो मैं कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तभी बोलूंगा जब मेरा मन करेगा। मैं किसी के दबाव में भाषा नहीं बोलूंगा। भाषा के नाम पर पॉलिटिक्स और गरीबों को पीटना बहुत गलत है।
एक्टर ने कहा, जैसे हम अपने बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वैसे ही हम किसी को भी भाषा सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुंबई ने मुझे नाम, शोहरत और सब कुछ दिया है। इसलिए, इस शहर और इसकी भाषा का सम्मान करना मेरा फ़र्ज़ है।
सुनील शेट्टी ने कहा, मैं घर पर अपने कर्मचारियों से हमेशा मराठी में बात करता हूं। शायद मैं आज के मराठी बच्चों से ज़्यादा अच्छी और साफ मराठी बोलता हूं। मैं सिर्फ़ ज़बरदस्ती के ख़िलाफ हूं और भाषा का सम्मान करता हूं।