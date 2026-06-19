Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






स्टारडम के पीक पर सादगी की मिसाल: ऋषिकेश में फुटपाथ पर चादर बिछाकर सो गए सुनील ग्रोवर, देखिए वीडियो

Advertiesment
Sunil Grover viral video
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (11:00 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (11:02 IST)
google-news
चकाचौंध से भरी ग्लैमर इंडस्ट्री में जहां सेलेब्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं, वहीं एक ऐसा कलाकार भी है जो हर बार अपनी सादगी से लोगों को हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की। 
 
अपनी बेमिसाल कॉमेडी और कमाल की मिमिक्री से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुनील ग्रोवर असल जिंदगी में बेहद ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियों को उनका मुरीद बना दिया है।
 
ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से वायरल हुआ वीडियो
सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। यह वीडियो देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर किसी आलीशान होटल के कमरे को छोड़, खुले आसमान के नीचे एक फुटपाथ पर आम लोगों और गरीबों के बीच सो रहे हैं।

ALSO READ: एक रील के 76 लाख रुपए लेते हैं ओरी, शादी-बर्थडे पार्टी में बुलाने के इतने रुपए करते हैं चार्ज
 
सुनील ग्रोवर ने फुटपाथ पर ही एक साधारण सी चादर बिछाई है, सिर के नीचे तकिया लगाया है और बराबर में ही उनकी चप्पलें उतरी हुई हैं। इस बेहद भावुक और हैरान कर देने वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए सुनील ने कैप्शन में लिखा— 'तारे जमीन पर।'
 
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह आग की तरह फैल गया। सुनील ग्रोवर का यह 'डाउन टू अर्थ' रवैया देखकर लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फैंस इस बात पर अचरज जता रहे हैं कि सफलता के इस मुकाम पर होने के बाद भी कोई इंसान इतना सहज कैसे हो सकता है।
 
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'कमाल का इंसान और मेरा सबसे पसंदीदा कलाकार।' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'इसीलिए पूरी दुनिया आपसे इतना प्यार करती है।' एक यूजर ने लिखा, 'धन और वैभव के चरम पर होने के बाद भी अहंकार की शून्यता का यह एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य है।'
 
यह कोई पहली बार नहीं है जब सुनील ग्रोवर ने अपने देसी अंदाज़ से लोगों को चौंकाया है। वे अक्सर ऐसे वीडियो साझा करते रहते हैं जो आम भारतीय जीवन से जुड़े होते हैं। कुछ महीनों पहले उनका एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वे सड़क किनारे एक छोटे से तंबू में बैठकर भारी-भरकम कोयले वाली प्रेस से कपड़ों पर इस्त्री करते दिखाई दिए थे। इसके अलावा उन्हें कभी गन्ने का रस निकालते, तो कभी चाय की टपरी पर खुद चाय बनाकर कुल्हड़ में सर्व करते हुए भी देखा जा चुका है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक रील के 76 लाख रुपए लेते हैं ओरी, शादी-बर्थडे पार्टी में बुलाने के इतने रुपए करते हैं चार्ज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels