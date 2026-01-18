rashifal-2026

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- बेटी की शादी करानी चाहिए लेकिन वो तो...

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (12:18 IST)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दोनों के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। सुनीता कई इंटरव्यू में गोविंदा पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। चर्चा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। 
 
वहीं अब सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुनीता ने बताया कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उनपर और उनके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने गोविंदा के अफेयर का भी हिंट दिया है। 
 
मिस मालिनी संग पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने कहा, 2025 मेरे लिए काफी डिजास्टर रहा है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। मैं भी गोविंदा के बारे में कुछ सुन रही थी. मैं गोविंदा के बारे में जो भी सुन रही थी, मैं उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज करने की एक उम्र होती है। 
 
सुनीता ने कहा, 63 की उम्र में ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं है. वो भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये बहुत खराब बात है। इनका दोनों बच्चों टीना और यश पर बुरा असर पड़ा है। देखो, मेरे बच्चे बड़े हो गए। मैंने हमेशा यही बोला कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने उनसे हमेशा कहा है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है।
 
इंडस्ट्री में आने वाली यंग लड़कियों को लेकर सुनीता ने कहा, क्या होता है ना आज कल जो लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, उन्हें शुगर डैडी की जरूरत होती है, जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल दो कौड़ी की है, पर हीरोइन बनना है। तो तुम क्या उम्मीद करते हो? फंसा लेती हैं। फिर ब्लैकमेल करेंगी। ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं।
 
गोविंदा को लेकर सुनीता ने कहा, मगर तुम क्यों बेवकूफ हो। तुम 63 के हो गए हो। तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है। सुंदर बीवी है। दो बड़े बच्चे हैं। तुम 63 की उम्र में ये सब नहीं कर सकते। तुमने जवानी में किया, चलो ठीक है। जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं। तुम्हें बेटी की शादी करानी चाहिए, यश का करियर है...इसपर फोकस करो ना। 
 

