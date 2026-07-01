40 साल की शादी पर सुनीता आहूजा का सबसे बड़ा खुलासा: बोलीं- हीरो हैं... क्या कर सकते हैं, फिर गोविंदा पर कही ऐसी बात जिसने मचा दिया बवाल

रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में एक बार फिर सुनीता आहूजा ने अपने निजी जीवन और शादीशुदा रिश्ते को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट जगत तक हलचल मचा दी है। सुनीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीती हैं और निजी शांति को सबसे ऊपर रखती हैं। लेकिन इस बार उनका बयान इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि उन्होंने इशारों-इशारों में अपने रिश्ते, दर्द और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को एक साथ जोड़ दिया। उनका यह अंदाज फिर से पुराने विवादों और चर्चाओं को ताजा कर गया है।

शो के दौरान क्या बोलीं सुनीता आहूजा? सुनीता आहूजा ने शो के दौरान सह-प्रतिभागी श्रेया कलरा से बातचीत में अपने पुराने इंटरव्यूज़ और निजी अनुभवों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ हुआ, उसे लेकर अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना ही असली रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार तनाव लेने से उनकी डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए वह खुद को मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश करती हैं।

“मैं बच्चों के लिए जीती हूं” इसी बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें दुख होता है, तो सुनीता आहूजा ने बेहद सधा हुआ जवाब दिया कि उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह अब भावनात्मक उलझनों में नहीं पड़ना चाहतीं और अपनी ऊर्जा परिवार और बच्चों पर केंद्रित रखती हैं। उनका यह बयान शो में एक भावनात्मक मोड़ लेकर आया।

“मैं 24 घंटे किसी के सामने नहीं बैठ सकती” जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या वह अब भी अपने पति के व्यवहार को लेकर सोचती हैं, तो सुनीता ने स्पष्ट कहा कि किसी को रोकना या लगातार निगरानी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी होती है और वह खुद भी हर बात पर ध्यान नहीं देतीं, क्योंकि इससे सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है। उनके मुताबिक, वह अपनी निजी स्पेस और शांति को प्राथमिकता देती हैं।

गोविंदा पर पुराने बयानों की फिर चर्चा पिछले कई इंटरव्यूज़ में भी सुनीता आहूजा ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर खुलकर बात की थी, जहां उन्होंने यह तक कहा था कि अगर वह जीवनसाथी चुनें, तो वह गोविंदा जैसा पति नहीं चाहेंगी, हालांकि उन्होंने उन्हें एक बेहतरीन बेटे और इंसान के रूप में सराहा था। उनका कहना था कि गोविंदा अपने करियर और परिवार की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह जी ही नहीं पाया।

गोविंदा का पलटवार और ‘साजिश’ का दावा इन सभी चर्चाओं के बीच गोविंदा ने भी हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी और इसे अपने खिलाफ एक “साजिश” बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चुप रहने से उनकी छवि पर गलत असर पड़ रहा था, इसलिए अब उन्होंने सामने आकर अपनी बात रखी है। उनका दावा है कि उनके परिवार के कुछ लोग अनजाने में इस पूरे मामले में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है।

1987 से साथ, फिर भी चर्चा में रिश्ता गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। टीना ने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि यशवर्धन भी अपने फिल्मी करियर की तैयारी में हैं। इतने लंबे रिश्ते के बावजूद दोनों की निजी जिंदगी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है।