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सुनीता आहूजा ने खत्म किया 14 साल पुराना पारिवारिक विवाद, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह को लगाया गले

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Laughter Chefs Season 3 reunion
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (12:16 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (12:17 IST)
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टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 में हाल ही में एक ऐसा मार्मिक पल देखने को मिला, जिसने दर्शकों और फैंस की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। पिछले 14 सालों से गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह के बीच चला आ रहा पारिवारिक विवाद अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। 
 
दरअसल, सुनीता आहूजा ने शो के सेट पर एक सरप्राइज एंट्री ली। जैसे ही सुनीता ने स्टेज पर आकर कृष्णा का नाम लिया, वहां मौजूद कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह पूरी तरह से हैरान रह गए। भावुक होकर कृष्णा अपनी मामी के पैरों में गिर पड़े और उन्हें गले लगा लिया। 
 
इसके अलावा, कश्मीरा शाह भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और रोते हुए पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। इस बेहद भावुक माहौल में पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया। इस पुनर्मिलन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक पल वह था जब सुनीता आहूजा ने पहली बार कृष्णा और कश्मीरा के जुड़वां बच्चों से मुलाकात की। 
 
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सुनीता ने बताया कि पिछले 14 सालों में वह कभी बच्चों से नहीं मिली थीं। उन्हें यह देखकर बेहद खुशी हुई कि बच्चे उन्हीं की तरह दिखते हैं। सुनीता ने कहा कि उन्होंने अपने दिल से सारी कड़वाहट को मिटा दिया है। उन्होंने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वे इस पुराने बोझ को अपने दिल में नहीं रखना चाहती थीं।
 
कश्मीरा ने मांगी माफी 
कश्मीरा ने अपनी माफी में कहा कि वह पहले बहुत कठोर थीं और उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वह खुद एक मां बनीं। इस बीच, कृष्णा ने अपनी बहन आरती सिंह को वीडियो कॉल करके इस खास पल की जानकारी दी, जिससे आरती भी भावुक हो गईं। आरती ने कहा कि अगर उन्हें यह सब ठीक करना था, तो वे उनकी शादी में भी आ सकती थीं। सुनीता ने इस पर एक मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और बातचीत का दौर चला।
 
यह विवाद सालों पहले तब शुरू हुआ था जब गोविंदा ने कृष्णा द्वारा टेलीविजन पर उनके बारे में किए गए कुछ चुटकुलों पर गहरी आपत्ति जताई थी। इसके बाद सुनीता आहूजा ने कृष्णा और कश्मीरा से पूरी तरह दूरी बना ली थी। स्थिति तब और अधिक खराब हो गई जब कश्मीरा शाह ने एक ऐसा ट्वीट किया, जिसे सुनीता ने गोविंदा पर कटाक्ष के रूप में समझा।
 
यह विवाद मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा, और दोनों पक्षों के बीच लगातार बयानबाजी होती रही। यहां तक कि जब कृष्णा के बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, तब गोविंदा या सुनीता उनसे मिलने नहीं गए थे, जिसके बाद कृष्णा ने नाराजगी जताई थी। 2024 में भी सुनीता ने कहा था कि वह 'द कपिल शर्मा शो' का हिस्सा नहीं बनेंगी क्योंकि वहां कृष्णा और कश्मीरा मौजूद होते हैं।
 
हाल ही में एक इंटरव्यू में, सुनीता आहूजा ने इस मिलन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा: विपुल ने मुझे शो में आने के लिए कई बार आमंत्रित किया था। मैंने पहले भी उनसे बात की थी, लेकिन मैंने उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया। उन्हें मेरी आने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें देखना बहुत अच्छा लगा, वे मेरे बच्चे ही हैं। 
 
सुनीता ने बताया कि उन्होंने बिना किसी शर्त के कृष्णा और कश्मीरा को माफ कर दिया है। इसके अलावा, सुनीता ने शो के दौरान गोविंदा के बारे में कुछ मजाकिया और चुटीले बयान भी दिए।

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