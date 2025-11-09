अगले जन्म गोविंदा की पत्नी नहीं बनना चाहतीं सुनीता आहूजा, बोलीं- वो अच्छे बेटे हैं लेकिन...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। सुनीता अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के अफेयर को लेकर भी खुलकर बोलती हैं। सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपनी शादी के बारे में बात की है।

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि उन्हें अगले किसी जन्म में गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए। गोविंदा भले ही अच्छे बेटे और अच्छे भाई हैं, लेकिन वो कभी एक अच्छे पति नहीं रहे हैं। सुनीता ने कहा कि वो आज सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा है।

सुनीता ने कहा, गोविंदा ने जवानी के दिनों में काफी गलतियां की हैं। जवानी में इंसान गलती करता है, मैंन तो किया है, गोविंदा ने भी किया है। लेकिन जब एक निश्चित उम्र हो जाती है, तब गलतियां करते हो, तो शोभा नहीं देता और क्यो करो, आपका सुंदर परिवार है। बीवी है, सुंदर बचक्चे हैं, तो क्यों?

सुनीता ने कहा, गोविंदा का सोचना अलग है। मेरा सोचना अलग है। आज मैं जिंदा भी हूं ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करना चाहिए। जब टीना छोटी थी, मैं उसे बहुत इरिटेट करती थी। अगर मैं पूछती थी कि पापा से प्यार करती है या मुझसे, और वह अपने पापा को चुनती थी। लेकिन वह भी मुझे प्यार करती है और मेरा साथ देती है।

गोविंदा के बारे में सुनीता ने कहा, मेरा पति हीरो था और वो सेट पर अपनी हीरोइनों के साथ ज्यादा समय बिताता था। किसी स्टार की पत्नी बनने के लिए आपको बहुत मजबूत औरत बनना पड़ता है। आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है। मुझे ये बात समझने में 38 साल लग गए और वो जवानी में ये बात नहीं समझ पाईं।

जब सुनीता से पूछा गया कि क्या वो अगले जन्म में गोविंदा की पत्नी बनना चाहेंगी? इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही बता दिया था। गोविंदा बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन पति नहीं। अगले जन्म तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना, पति तो तू नहीं चाहिए। साथ जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है।