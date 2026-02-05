Dharma Sangrah

तीन दशक बाद फिर साथ आ रहे सनी देओल और अक्षय खन्ना, 'इक्का' में वकील और मुजरिम बनकर भिड़ेंगे

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (11:37 IST)
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना करीब तीन दशक बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों नेटफ्लिक्स की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' में साथ दिखेंगे। सनी और अक्षय ने आखिरी बार 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' में साथ काम किया था। 
 
हाल ही में 'इक्का' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हुआ है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। फिल्म में सनी देओल, सिकंदर मेहरा नाम के एक बेहद सफल और सिद्धांतवादी वकील की भूमिका निभा रहे हैं। यह किरदार उनके 1993 के यादगार किरदार 'दामिनी' के वकील की याद दिलाता है। 
 
वहीं, अक्षय खन्ना इस बार कठघरे में नजर आएंगे। वे एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जिस पर हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक नैतिक द्वंद्व पर आधारित है। सिकंदर सनी देओल को मजबूरी में उसी आदमी का केस लड़ना पड़ता है जिसका करियर उसने सालों पहले बर्बाद कर दिया था। अब उसे अपने सिद्धांतों और अपने परिवार को बचाने के बीच किसी एक को चुनना है। 
 
टीजर में सनी का चिल्लाकर "Shut Up" कहना और अक्षय का शांत लेकिन खौफनाक अंदाज यह साफ करता है कि यह सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी की भी जंग है।
 

धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की विरासत

सनी देओल और अक्षय खन्ना का साथ आना बॉलीवुड की पुरानी यादों को भी ताजा करता है। सनी के पिता धर्मेंद्र और अक्षय के पिता विनोद खन्ना अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे और उनकी दोस्ती भी काफी मशहूर थी। इन दोनों दिग्गज अभिनेताओं ने बटवारा, द बर्निंग ट्रेन, क्षत्रिय और पत्थर और पायल जैसी कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया था। 
 
फिल्म 'इक्का' का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है। फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना के अलावा दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि अभी रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। 

