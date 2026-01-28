rashifal-2026

मंगलवार को भी नहीं रुकी ‘बॉर्डर 2’ की आंधी, क्या बन रहा है नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड?

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (13:11 IST)
बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अगर किसी एक फिल्म का तूफान सबसे तेज़ चल रहा है, तो वह है ‘बॉर्डर 2’। चार दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड में जबरदस्त कमाई के बाद, फिल्म ने मंगलवार जैसे आम वर्किंग डे पर भी ऐसा कलेक्शन किया है, जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। 
 
खास बात यह है कि बिना किसी डिस्काउंट टिकट स्कीम के बावजूद फिल्म 'बॉर्डर 2' ने मंगलवार को शानदार कमाई की, जिससे यह साफ हो गया है कि यह फिल्म अब सिर्फ हिट नहीं, बल्कि पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।
 
webdunia

बिना ऑफर के भी चली भीड़, मजबूत वर्ड ऑफ माउथ का असर

मंगलवार को आमतौर पर फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन ‘बॉर्डर 2’ के मामले में यह नियम बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। जिस तरह से दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं, उससे साफ है कि फिल्म को लेकर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ लगातार मजबूत हो रहा है। टिकट दरों में कोई छूट नहीं दी गई, फिर भी सिनेमाघरों में भीड़ बनी रही, जो फिल्म की असली ताकत को दिखाता है।
 

टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी जबरदस्त क्रेज

फिल्म का सबसे बड़ा सपोर्ट छोटे और मझोले शहरों से मिल रहा है। टियर-2 और टियर-3 सेंटरों में ‘बॉर्डर 2’ की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। यहां दर्शकों की संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है और मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन तक फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रेड पंडित इसे लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं।
 
webdunia

आंकड़े जो खुद कहानी बयां करते हैं

पहले हफ्ते के आंकड़े यह साफ बता रहे हैं कि फिल्म किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को फिल्म ने 32.10 करोड़ रुपये से ओपनिंग की, शनिवार को यह बढ़कर 40.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। रविवार को फिल्म ने 57.20 करोड़ रुपये की बड़ी छलांग लगाई। रिपब्लिक डे वाले सोमवार को कलेक्शन और मजबूत हुआ और फिल्म ने 63.59 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। इसके बाद मंगलवार को, जो एक सामान्य वर्किंग डे था, फिल्म ने 23.31 करोड़ रुपये की दमदार कमाई की।
 
इन सभी आंकड़ों को मिलाकर ‘बॉर्डर 2’ का कुल कलेक्शन अब 216.79 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की रफ्तार फिलहाल थमने वाली नहीं है।
 

आगे भी जारी रहेगा बॉक्स ऑफिस पर दबदबा?

जिस तरह से दर्शकों की प्रतिक्रिया और थिएटर ऑक्यूपेंसी सामने आ रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ‘बॉर्डर 2’ आने वाले दिनों में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो फिल्म और भी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।

