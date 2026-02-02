Biodata Maker

ब्राउन ड्रेस में सनी लियोनी का ग्लैमरस अवतार, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (12:51 IST)
सनी लियोनी एक बार फिर साबित कर देती हैं कि ग्लैमर सिर्फ बोल्डनेस नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड का सही बैलेंस होता है। इन तस्वीरों में सनी का ब्राउन कलर का आउटफिट पहली नज़र में ही ध्यान खींच लेता है। डीप नेकलाइन वाली यह ड्रेस उनकी फिट बॉडी और कर्व्स को बेहद एलिगेंट तरीके से हाईलाइट करती है, बिना ओवरडन लगे। फैब्रिक की ड्रेपिंग और फ्रंट नॉट स्टाइल इस लुक में एक अलग ही सेक्सी फ्लो जोड़ता है, जो आंखों को ठहरने पर मजबूर कर देता है।
 
सनी का फेशियल एक्सप्रेशन इस लुक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर सॉफ्ट लेकिन इंटेंस एक्सप्रेशन और हल्का-सा पाउट, यह सब मिलकर उनके ग्लैमरस अंदाज़ को और भी दमदार बना देता है। कैमरे की तरफ सीधी नजर हो या हल्का साइड पोज़, हर फ्रेम में उनका कंट्रोल साफ झलकता है। यह वही ‘वॉव फैक्टर’ है, जो सनी लियोनी को भीड़ से अलग करता है।
 
हेयरस्टाइल की बात करें तो कर्ली टच के साथ किया गया अपडू लुक को रेट्रो-ग्लैम फील देता है। मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप उनके सेक्सी अपील को चीखने की बजाय साइलेंट स्टेटमेंट बनाता है। यही वजह है कि यह लुक भड़काऊ नहीं, बल्कि क्लासी और बोल्ड का परफेक्ट मिक्स लगता है।
 
कुल मिलाकर, इन तस्वीरों में सनी लियोनी सिर्फ खूबसूरत नहीं दिख रहीं, बल्कि वह एक ऐसा कॉन्फिडेंस कैरी कर रही हैं जो स्क्रीन के पार तक महसूस होता है। यह लुक फैंस के लिए ट्रीट है और फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन।

