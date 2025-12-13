सनशाइन पिक्चर्स डिजिटल की हुई दमदार शुरुआत, वेब सीरीज ‘बावरा मन’ का पहला एपिसोड हुआ रिलीज

विपुल अमृतलाल शाह भारत के बेहतरीन फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर दिए हैं, आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। सालों तक फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद अब वह अपनी नई लॉन्च की गई वर्टिकल सनसाईन पिक्चर्स डिजिटल के जरिए एक और वेब सीरीज ‘बावरा मन’ लेकर आ रहे हैं।

यह शो, जिसका निर्देशन सचिन खोट ने किया है, ईशान की कहानी दिखाता है—बेंगलुरु का एक महत्वाकांक्षी टेक्नी, जो सफलता की दौड़ में इतना खो जाता है कि वह अपने उस सपने से दूर होने लगता है, जिसमें वह कभी ग्रामीण महिलाओं को अपनी इनोवेशन के जरिए सशक्त बनाना चाहता था। मेघा से हुआ दिल तोड़ देने वाला झगड़ा, जो एक मज़बूत और आत्मविश्वासी लीडर है और ईशान की कमज़ोर सोच और अंदर छिपे भेदभाव को साफ़ बता देती है, उसकी पूरी दुनिया हिला देता है।

ईशान खुद को खोया-खोया और परेशान महसूस करता है, इसलिए वह अपने गांव बेतिया लौट आता है। वहां उसकी मां का सुकून देने वाला साथ और गांव वालों की मज़बूती उसे धीरे-धीरे फिर खड़ा होने में मदद करते हैं। वह नम्र होकर अपने पुराने सपने को फिर से शुरू करता है, लेकिन उसे ऐसे सिस्टम से भिड़ना पड़ता है जो अच्छे काम से ज़्यादा सिर्फ़ पैसे कमाने को ज़रूरी मानता है।

उसकी यात्रा तब पूरी लगती है जब मेघा जो अब उसके काम की दुनिया में एक बहुत बड़ी और मज़बूत शख्सियत बन चुकी है, उसी प्रोजेक्ट का भविष्य तय करने वाली सबसे अहम इंसान बन जाती है।

सनशाइन पिक्चर्स लगातार अपने बैनर तले बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे आंखें, नमस्ते लंदन, सिंह इज़ किंग, हॉलीडे, कमांडो, फोर्स, द केरल स्टोरी दे चुका है। बैनर के पास 2026 में रिलीज़ होने वाली कई बड़ी फिल्मों की लिस्ट भी तैयार है। इसका डिजिटल विंग अब संजय उपाध्याय के नेतृत्व में चलेगा और इसे आशीन ए. शाह प्रोड्यूस करेंगे।