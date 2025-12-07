rashifal-2026

‘वध 2’ की रिलीज से पहले संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने मुंबई में म्यूज़िकल शाम को बनाया यादगार

Movie Vadh 2

WD Entertainment Desk

रविवार, 7 दिसंबर 2025 (17:36 IST)
फिल्म 'वध 2', जिसमें नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की दमदार जोड़ी मुख्य भूमिका में है, दर्शकों में ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फ़िल्म्स के बैनर के साथ, जिसने 2022 में आई बेहद सराही गई वध बनाई थी, यह स्पिरिचुअल सीक्वल फिर से अपनी मज़बूत कहानी से दर्शकों को बांधने का वादा करती है। 
 
यह फ़िल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है और इसे 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाली फ़िल्मों में से एक माना जा रहा है।
 
webdunia
वध 2 की रिलीज़ में अब दो महीने बचे हैं, और इसी खुशी में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा मुंबई में एक भजन और म्यूज़िक वाले छोटे प्रोग्राम में नज़र आए। दोनों ने भारत की मशहूर गायन जोड़ी प्राची और राघव के साथ गाने गाए। 
 
उन्होंने दर्शकों के साथ मिलकर संगीत का पूरा मज़ा लिया, लोगों में घुलमिलकर गाए और सबके बीच खुशनुमा और सुकून भरा समय बिताया। फिल्म के ऑफ़िशियल V2 मर्च पहनकर, दोनों कलाकारों ने फिल्म की रिलीज़ को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया। 
 
वध 2, जो पहली फ़िल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल है, इस बार कहानी को और भी गहराई से दिखाती है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की बेहतरीन एक्टिंग के साथ बनी यह फ़िल्म, हाल ही में हुए 56वें IFFI 2025 में दिखाई गई थी, जहाँ हॉल पूरा भरा हुआ था। फिल्म को दर्शकों ने जोरदार तालियों और दिल से मिली तारीफ़ के साथ खूब सराहा।
 
लव फ़िल्म्स की प्रस्तुति, वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है। फ़िल्म के निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं। यह फ़िल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

