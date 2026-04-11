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'स्वयंभू' के नए पोस्टर में दिखा निखिल सिद्धार्थ का दमदार योद्धा अवतार, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का पहला गाना

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Swayambhu first song release
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:56 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:57 IST)
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निखिल सिद्धार्थ, जिन्हें 'कार्तिकेय 2' से जबरदस्त पहचान मिली, अब 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'स्वयंभू' के साथ वापसी कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का जो टीज़र सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इसमें निखिल एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली योद्धा के अवतार में नज़र आ रहे हैं।
 
निखिल सिद्धार्थ की फिल्म 'स्वयंभू' इस वक्त की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज़ किया है, जिसमें फिल्म के बड़े स्केल, तीव्रता और एक दमदार सिनेमाई विज़न की झलक देखने को मिलती है। 
 
जबरदस्त एक्शन सीन्स, शानदार विज़ुअल्स और एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर वाले इस टीजर ने दर्शकों के बीच भारी हाइप पैदा कर दी है, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने देखते ही देखते 1.8 करोड़ व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह गिनती लगातार बढ़ती जा रही है।
 
इस उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने एक नई घोषणा की है। निखिल सिद्धार्थ का एक नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म का पहला गाना 'आजा धीररा' 16 अप्रैल को रिलीज़ होगा। इस पोस्टर में निखिल एक खूंखार योद्धा के अवतार में नज़र आ रहे हैं, जो घने जंगल के बैकग्राउंड में पूरी शिद्दत के साथ भाला ताने हुए हैं। 
 
इस बेहद लुभावनी झलक ने फिल्म के संगीत और विज़ुअल अनुभव को लेकर उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, योद्धा की भावना का जश्न मनाने वाला एक एंथम। #Swayambhu का पहला सिंगल #AajaaDheerara 16 अप्रैल को आ रहा है। 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में धमाका होगा। 
 
भारत के स्वर्ण युग की भव्यता के बीच, फिल्म का टीज़र एक ऐसी कहानी पेश करता है जो संस्कृति, वीरता और परंपराओं में गहराई तक बसी है। इस कहानी के केंद्र में 'सेंगोल' है, जो विरासत, न्याय और धर्म के इर्द-गिर्द घूमने वाली एक महागाथा की ओर इशारा करता है। निखिल सिद्धार्थ इसमें एक बेहद प्रभावशाली अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं और फैंस को यहाँ उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा।
 
इस फिल्म के लिए इंडस्ट्री के बेहतरीन और दिग्गज तकनीशियनों व क्रिएटिव लोगों की एक असाधारण टीम साथ आई है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बसरूर का संगीत है। 'स्वयंभू' का निर्माण पिक्सेल स्टूडियोज़ के भुवन और श्रीकर ने किया है। यह फिल्म, गर्मियों में साल 2026 में दुनिया भर में रिलीज़ के लिए तैयार है।
 

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:56 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:57 IST)

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