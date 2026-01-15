rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'स्वयंभू' के मेकर्स ने दी पोंगल-संक्रांति की शुभकामनाएं, जल्द आएगा फिल्म का एपिक टीजर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Film Swayambhu

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (15:41 IST)
कार्तिकेय फेम निखिल सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म 'स्वयंभू' में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। एक हिस्टोरिकल एक्शन एपिक, स्वयंभू में संयुक्ता और नाभा नटेश भी लीड रोल में हैं। 
 
हाल ही में, मेकर्स ने 'राइज ऑफ स्वयंभू' नाम के एक वीडियो के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म होने की घोषणा की, जिसमें फिल्म की भव्यता और उसकी शानदार दुनिया की पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई। इस वीडियो को दर्शकों से ज़बरदस्त प्यार मिला।
 
जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज़ के करीब आ रही है, मेकर्स ने मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर दर्शकों को शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और निखिल सिद्धार्थ का एक शानदार पोस्टर शेयर किया। बिल्कुल अलग अवतार में दिखे एक्टर ने हल्के लंबे बाल, घनी मूंछें और दाढ़ी रखी हुई है। 
 
एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने एक बड़ा अपडेट भी दिया, जिसमें बताया कि एक ज़बरदस्त टीज़र बहुत जल्द आने वाला है, जिससे फिल्म के लिए उत्सुकता और बढ़ गई है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इस त्योहार पर, आइए हम सब अपनी ज़िंदगी में उम्मीद, हिम्मत और खुशी लाएं टीम #Swayambhu सभी को संक्रांति/पोंगल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती है। एक ज़बरदस्त टीज़र बहुत जल्द आ रहा है। 
 
यह फिल्म इंडस्ट्री के टॉप टेक्नीशियन और क्रिएटिव लोगों की एक शानदार टीम को एक साथ लाती है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के डायरेक्शन में बने इस प्रोजेक्ट में KGF और सलार फेम के रवि बसरूर का म्यूज़िक, बाहुबली और RRR के सिनेमैटोग्राफर केके सेंथिल कुमार के शानदार विज़ुअल्स और बाहुबली के तम्मीराजू की एडिटिंग के साथ-साथ कई दूसरे जाने-माने टैलेंट भी शामिल हैं। 
 
स्वयंभू को पिक्सेल स्टूडियोज़ के भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और शाश्वत गौरव को एक महाकाव्य श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को महाशिवरात्रि के मौके पर दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

साई पल्लवी करने जा रहीं बॉलीवुड डेब्यू, 'एक दिन' में जुनैद खान संग करेंगी रोमांस, फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels