मेरे कर्व्स कहीं नहीं जा रहे, मैं सिंधी हूं: बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर तमन्ना भाटिया ने तोड़ी चुप्पी

फिल्म स्त्री के हिट सॉन्ग आज की रात के बाद एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने फिर धमाल मचाया है। आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज The Ba**ds of Bollywood* के गाने गफूर में उनके जबरदस्त डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लेकिन जहां फैंस उनके डांस की तारीफ कर रहे थे, वहीं उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। कुछ ने इसे "ओज़ेम्पिक" (Ozempic) दवा का असर बताया, तो कुछ ने कहा कि यह उनके ब्रेकअप के बाद का “रिवेंज बॉडी” है।

15 साल की उम्र से कैमरे के सामने हूं: तमन्ना का जवाब अब तमन्ना भाटिया ने इन सभी चर्चाओं पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। Harper’s Bazaar India से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह 15 साल की उम्र से काम कर रही हैं और कैमरे के सामने उनका जीवन बीता है, इसलिए वह कुछ भी छिपा नहीं सकतीं। उन्होंने बताया, “20 की उम्र तक मैं हमेशा स्लेंडर (पतली) बॉडी टाइप की थी। यह ट्रांज़िशन मेरे लिए नया नहीं है। शायद हिंदी बेल्ट के दर्शकों को यह नया लगे, लेकिन मैं करीब 100 फिल्मों में काम कर चुकी हूं और लोगों ने मुझे अलग-अलग बॉडी शेप्स में देखा है। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा से थोड़ा लीनर ही रहा है।”





महिलाओं का शरीर हमेशा बदलता रहता है तमन्ना ने आगे कहा, “एक महिला का शरीर हमेशा बदलता रहता है। हर पांच साल में हम खुद का नया वर्जन देखते हैं और सोचते हैं ‘अरे, अब मैं ऐसी दिखती हूं।’ कोविड के दौरान मेरे शरीर पर बहुत असर पड़ा। 20 की तरह वज़न बनाए रखना मुश्किल हो गया था। और मैं खाने की बहुत शौकीन हूं। मुझे चावल, रोटी, दाल सब पसंद है।”



मैं अपने शरीर से शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्वित हूं तमन्ना ने यह भी बताया कि फिटनेस जर्नी के दौरान उन्हें कैमरे के सामने रहना पड़ा और कभी-कभी वह खुद को लेकर असहज महसूस करती थीं। उन्होंने कहा, “कभी-कभी लगता था कि मेरा पेट बाहर दिख रहा है, लेकिन यह सामान्य है। हर महिला अपने साइकिल के दौरान महसूस करती है कि उसका शरीर बदल रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ।” उन्होंने हंसते हुए कहा, “मेरे कर्व्स कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि मैं सिंधी हूं। मेरी हिप और कमर मेरी हड्डियों की बनावट का हिस्सा हैं। मैं कभी भी ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि भारतीय होना अपने आप में एक खूबसूरती है। दुनिया को हमारे कर्व्स पसंद हैं और अब समय आ गया है कि हम खुद भी उन्हें अपनाएं।”





इंडियन ब्यूटी होना गर्व की बात है तमन्ना का कहना है कि अब वक्त है जब महिलाएं खुद के शरीर को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। उन्होंने कहा, “इंडियन ब्यूटी बनना एक एस्पिरेशनल चीज है। हमें अपने शरीर पर शर्म नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए।” तमन्ना भाटिया का यह बयान न सिर्फ उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की सच्चाई बताता है, बल्कि उन तमाम महिलाओं को भी प्रेरित करता है जो अपने शरीर के बदलाव को लेकर असहज महसूस करती हैं। एक्ट्रेस ने यह साफ कर दिया है कि सुंदरता किसी एक मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती है।