गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया

2025 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में गूगल इंडिया ने 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन अभिनेत्रियों ने न सिर्फ़ सिनेमा में बल्कि गूगल खोज में भी राज किया।

देशभर के लोग उनकी हर नई खबर जानने के लिए इंटरनेट पर उन्हें बार-बार खोजते रहे। इससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ़ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं गूगल इंडिया की पांच सबसे ज़्यादा खोजी गई अभिनेत्रियां।

1. तमन्ना भाटिया तमन्ना भाटिया इस साल गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी गई अभिनेत्री रहीं। लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने उन्हें खोजा। साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। ग़फूर और नशा जैसे गानों, डिजिटल मंच की श्रृंखला डू यू वाना पार्टनर और फ़िल्म ओडेला 2 की वजह से वह लगातार चर्चा में रहीं। उनकी हर मौजूदगी लोगों की नज़र में रही।

2. रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना को लगभग 18 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर खोजा। छावा, थम्मा, कुबेरा और द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों की वजह से वह साल भर चर्चा में रहीं। उनकी सादगी और अलग-अलग तरह के किरदार लोगों को बहुत पसंद आए।

3. सामंथा रुथ प्रभु सामंथा रुथ प्रभु को लगभग 13 प्रतिशत लोगों ने खोजा। इस साल उन्होंने अपने जीवन, सेहत और अच्छी सोच से जुड़ी बातें खुलकर साझा कीं। लोग उन्हें सिर्फ़ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जानना चाहते थे।

4. कियारा आडवाणी कियारा आडवाणी को लगभग 9 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर खोजा। फिल्मों की सफलता से लेकर मां बनने की खबर तक, वह पूरे साल चर्चा में रहीं। उनकी लोकप्रियता हर जगह बनी रही।

5. श्रीलीला श्रीलीला को लगभग 7 प्रतिशत लोगों ने खोजा। जूनियर और रॉबिनहुड जैसी फिल्मों से उनकी पहचान और मज़बूत हुई। लोग उनकी नई फिल्मों और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे।