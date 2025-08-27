Hanuman Chalisa

रोजाना 4 बजे क्यों उठ जाती हैं तमन्ना भाटिया? जान कर रह जाएंगे हैरान

सुबह 4:30 बजे वर्कआउट, 8-12 घंटे काम और दिन में कोई आराम नहीं: तमन्ना भाटिया ने बताई अपनी सुबह की दिनचर्या

Tamannah Bhatia fitness secret

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 27 अगस्त 2025 (06:15 IST)
हाल ही में, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने ट्रेनर के साथ एक बातचीत में अपनी सुबह की दिनचर्या का खुलासा किया, जिसने सभी को चौंका दिया है। तमन्ना ने बताया कि वह बहुत जल्दी उठती हैं। उन्होंने कहा, "मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4:30 बजे वर्कआउट करती हूँ।"
 
यह सुनकर कि क्या वह वर्कआउट के बाद सोती हैं, तमन्ना ने जवाब दिया, "नहीं, दिन में कोई आराम नहीं, कोई नींद नहीं। मैं पूरे दिन काम करती हूँ।"
 
काम के घंटों के बारे में पूछे जाने पर, 35 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि यह निश्चित नहीं होता। "यह एक सरप्राइज की तरह है। कभी 8 घंटे होते हैं तो कभी 12 घंटे।"
 
अभिनेत्री ने सुबह जल्दी उठने के फायदों पर भी जोर दिया' कहा, "सुबह जल्दी उठने का और कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि डाइट को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्कआउट का कोई विकल्प नहीं है। "आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। मुझे इसमें मज़ा आता है।"

