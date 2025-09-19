Biodata Maker

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जान

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (11:49 IST)
साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर तमिल एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिन रोबो शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
 
खबरों के अनुसार रोबो शंकर को गुर्दे की समस्या थी। बुधवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। गुरुवार रात करीब 8:30 उनका निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। 
 
रोबो शंकर अपने अद्भुत हास्य और अभिनय के लिए मशहूर थे। उन्होंने धनुष की फिल्म मारी, विशाल की इरुम्बु थिराई और विष्णु विशाल की वेल्लैनु वंधुत्ता वेल्लईकरन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग लोहा मनवाया। उन्हें 'रोबो' नाम उनके खास रोबोट-स्टाइल डांस मूव्स की वजह से मिला था। 

अभिनेता का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके परिवार में पत्नी प्रियंका और बेटी इंद्रजा हैं। 
 

