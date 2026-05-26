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सीएम विजय का बड़ा ऐलान, नई तमिल फिल्मों को मिलेगा फायदा: अब हर थिएटर में 5 शो की अनुमति

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CM Vijay
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (13:46 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (13:50 IST)
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तमिल सिनेमा के दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने ऐसा फैसला लिया है जिससे नई फिल्मों की कमाई और थिएटर कारोबार दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब राज्यभर के सभी थिएटर नई तमिल फिल्मों की रिलीज के बाद पहले 7 दिनों तक रोजाना 5 शो चला सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए थिएटर मालिकों को अब अलग से सरकारी अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी।
 
यह फैसला उस समय आया जब फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात कर फिल्मों के लिए ज्यादा शो की अनुमति देने की मांग रखी थी। इंडस्ट्री का कहना था कि बड़ी फिल्मों को शुरुआती दिनों में जबरदस्त दर्शक मिलते हैं, लेकिन सीमित शो की वजह से कमाई प्रभावित होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी।
 

पहले क्या था नियम?

तमिलनाडु सिनेमा रेगुलेशन रूल्स 1957 के तहत अब तक थिएटरों में सिर्फ 4 शो प्रतिदिन चलाने की अनुमति थी। हालांकि त्योहारों और पब्लिक हॉलीडे पर जिला कलेक्टर या चेन्नई पुलिस कमिश्नर की मंजूरी से एक अतिरिक्त शो चलाया जा सकता था। यानी खास मौकों पर 5 शो की अनुमति मिलती थी।
 
लेकिन अब नए संशोधन के बाद रिलीज हुई नई तमिल फिल्मों के लिए पहले 7 दिनों तक सभी थिएटर बिना किसी अलग अनुमति के 5 शो चला सकेंगे। यही नहीं, शनिवार, रविवार, पब्लिक हॉलीडे और स्थानीय त्योहारों पर भी 5 शो की अनुमति रहेगी।
 

फिल्म इंडस्ट्री को कैसे मिलेगा फायदा?

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह फैसला तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। बड़ी फिल्मों की कमाई का बड़ा हिस्सा शुरुआती हफ्ते में आता है। ऐसे में एक अतिरिक्त शो मिलने से टिकट बिक्री बढ़ेगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी तेजी आ सकती है।
 
हाल के वर्षों में साउथ फिल्मों की लोकप्रियता देशभर में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में थिएटर मालिकों और प्रोड्यूसर्स दोनों को इस फैसले से राहत मिली है। खासकर बड़े स्टार्स की फिल्मों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।
 

सूर्या और तृषा की फिल्म ‘करुप्पु’ की भी चर्चा

मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में अभिनेता सूर्या और अभिनेत्री तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म ‘करुप्पु’ की सफलता पर भी टीम को बधाई दी थी। यह फिल्म 15 मई को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला।
 
अब माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के बाद आने वाली बड़ी तमिल फिल्मों को शुरुआती हफ्ते में और ज्यादा दर्शक मिल सकते हैं, जिससे सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।

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