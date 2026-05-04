थलपति विजय के विधानसभा चुनाव में हार की उड़ी अफवाह, साउथ स्टार के फैन ने उठा लिया खौफनाक कदम

Publish Date: Mon, 04 May 2026 (15:30 IST)
Updated Date: Mon, 04 May 2026 (15:32 IST)
तमिलनाडु समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय की नवगठित पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने शानदार शुरुआत की है।
टीवीके के शुरुआती रुझानों में आगे रहने के बावजूद, कृष्णगिरि जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने चुनावी माहौल में समर्थकों के भावनात्मक जुड़ाव और अफवाहों के खतरे पर एक नई बहस छेड़ दी है। टीवीके 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह पिछले 49 वर्षों में किसी भी नए राजनीतिक दल और फिल्मी हस्ती द्वारा की गई सबसे बड़ी चुनावी शुरुआत मानी जा रही है।
जहां एक ओर टीवीके की इस सफलता से पार्टी समर्थकों में जश्न का माहौल है, इसी बीच कृष्णगिरि टाउन से एक ऐसी खबर आई, जिसने सभी को चौंका दिया। वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले, टीवीके प्रमुख थलपति विजय की कथित चुनावी हार की अफवाह सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैल गई।
इस अफवाह से बेहद आहत और मानसिक रूप से परेशान होकर विजय के 28 वर्षीय फैन के. महेंद्रन ने अपने घर के पास ही अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की। महेंद्रन को अभिनेता विजय का एक कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। घटना के समय मौजूद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाई और महेंद्रन को गंभीर हालत में बचा लिया।
घायल को तुरंत कृष्णगिरि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका सघन इलाज चल रहा है। कृष्णगिरि टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकारी के अनुसार, महेंद्रन की हालत गंभीर है, लेकिन वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच-पड़ताल कर रही है।
यह घटना राजनीति और मनोरंजन के जुड़ाव को तो दर्शाती ही है, साथ ही यह भी उजागर करती है कि चुनावी मौसम में अफवाहें कितनी घातक साबित हो सकती हैं। आज के डिजिटल युग में, जब तक कि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आते, सोशल मीडिया पर चलने वाली अनवेरिफाइड और भ्रामक खबरें समर्थकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं।
टीवीके के इस चुनाव में आगे रहने से तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 1977 में एम.जी. रामचंद्रन (MGR) के बाद पहली बार कोई बड़ा अभिनेता मुख्यमंत्री पद की रेस में इतना आगे दिखाई दे रहा है। देखना यह होगा कि अंतिम परिणाम क्या TVK को पूर्ण बहुमत की ओर ले जाते हैं या फिर एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है।
About Writer
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें