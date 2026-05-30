तनीषा मुखर्जी का आलीशान घर देख हैरान हुईं फराह खान, बोलीं- मुंबई में ऐसा नहीं देखा

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी इन दिनों अपने आशियाने को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में अपने मुंबई स्थित आलीशान घर के दरवाजे फैंस के लिए खोले। तनीषा का यह घर आधुनिक चकाचौंध से दूर पुरानी दुनिया के सुकून और विंटेज कला का एक बेजोड़ नमूना है।

घर की खूबसूरती और रईसी देखकर खुद फराह खान भी हैरान रह गईं। इस बातचीत के दौरान तनीषा ने अपनी बड़ी बहन काजोल को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

मुंबई जैसे भागदौड़ वाले शहर में तनीषा मुखर्जी ने एक ऐसा कोना तैयार किया है, जिसे देखकर लगता है कि आप सीधे कोलकाता के किसी ऐतिहासिक महल में आ गए हैं। इस घर का इंटीरियर पुरानी बंगाली संस्कृति और तुर्किश कला का एक बेहतरीन फ्यूजन है। घर में बनीं ड्रामेटिक सीढ़ियां, गॉथिक-स्टाइल की पेंटिंग्स और जगह-जगह सजी अनगिनत मोमबत्तियां इसके विंटेज लुक को और अधिक रहस्यमयी और खूबसूरत बनाती हैं।

तनीषा के घर के वाइब से प्रभावित होकर फराह खान ने कहा, मुझे यहां का माहौल बेहद पसंद आ रहा है। मुंबई में ऐसा घर मिलना नामुमकिन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोलकाता आ गई हूं।

तनीषा का मजेदार खुलासा घर के शानदार टूर के दौरान जब फराह खान ने तनीषा से पूछा कि इस बेहद खूबसूरत विंटेज आशियाने को बनाने में बड़ी बहन काजोल का क्या योगदान रहा है? इस पर तनीषा मुखर्जी ने बिना झिझक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'काजोल ने इसके लिए पैसे दिए हैं! चेक बुक वही साइन करती हैं।'

तनीषा की इस हाजिरजवाबी पर फराह खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और उन्होंने हंसते हुए कहा, "शानदार! एक बहन से हमें इसी तरह के योगदान की उम्मीद होती है।" यह मजेदार बातचीत दोनों बहनों के बीच के गहरे और निस्वार्थ प्यार को साफ बयां करती है।

मां तनूजा और पिता शोमू मुखर्जी की यादें तनीषा ने बताया कि वह इस घर में पिछले 14 सालों से रह रही हैं। घर की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौजूद ज्यादातर हैवी वुडन फर्नीचर, एंटीक लैंप और कांच के सजावटी सामान उनकी मां तनूजा के पुराने पुश्तैनी घर से लाए गए हैं।

किचन और टैरेस का टूर कराते समय तनीषा ने छत पर रखी एक बड़ी सी सिंगल-सीटर चेयर दिखाई और भावुक होते हुए कहा, यह मेरे पिता (शोमू मुखर्जी) की कुर्सी है। मुखर्जी परिवार के सभी भाई एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हैं, इसलिए वे केवल इसी कुर्सी पर फिट आते थे।

व्लॉग में तनीषा और फराह ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अपने पुराने दिनों को भी याद किया। फराह खान ने मजाक में बताया कि कैसे एक दौर में अयान मुखर्जी के पिता देब मुखर्जी की फिल्म फ्लॉप होने की वजह से उनका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया था। इस पर सहमति जताते हुए तनीषा ने भी स्वीकार किया कि सिनेमा की दुनिया बहुत अनिश्चित है। उन्होंने कहा, हम भी ऐसे दौर से गुजरे हैं जब डैडी की फिल्में फ्लॉप होने पर हम दो-तीन साल के लिए बेहद तंगहाली में आ गए थे।

एक्टिंग के बाद अब राइटिंग में आजमा रहीं हाथ साल 2003 में फिल्म 'शशश...' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली और 'नील एन निक्की', 'सरकार' और 'बिग बॉस 7' से लोकप्रियता हासिल करने वाली तनीषा ने अपने नए प्रोजेक्ट्स का भी हिंट दिया। उन्होंने खुलासा किया कि अब वह एक राइटर बन चुकी हैं। उन्होंने एक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट और एक फिल्म की स्क्रीनप्ले पूरी कर ली है।