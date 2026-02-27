Dharma Sangrah

27 साल बाद टूटने जा रही थलपति विजय की शादी, पत्नी संगीता ने दायर की तलाक की याचिका

Thalapathy Vijay Divorce News
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (17:43 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (17:46 IST)
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। वह तमिलागा वेट्री कजम पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रख चुके हैं। इसी बीच थलपति विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। विजय की पत्नी संगीता ने उनसे तलाक लेने का फैसला लिया है। 
 
खबरों के अनुसार विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने शादी के 27 साल बाद चेन्नई के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। संगीता और विजय पिछले दो साल से अलग रह रहे थे। अब आधिकारिक तौर पर तलाक की याचिका दाखिल की गई है।
 
संगीता ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27(1)(a) के तहत तलाक की अर्जी दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में विजय को समन जारी किया है और अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को होनी तय हुई है। हालांकि, विजय या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
 
विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी। संगीता लंदन की रहने वाली थीं, विजय की बहुत बड़ी फैन थीं। वह 1996 में फिल्म 'पूवे उनाकागा' की सफलता के बाद वे विजय से मिलने चेन्नई आई थीं। वहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदली। दोनों के दो बच्चे बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा है। 

विजय ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्टी कज़गम (TVK) लॉन्च की है। वे 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। विजय ने राजनीति के लिए सिनेमा छोड़ने का भी ऐलान किया है।
 
एक तरफ पारिवारिक विवाद है, तो दूसरी विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सेंसर बोर्ड के साथ कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है। यह फिल्म पहले जनवरी 2026 में रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसके जून 2026 में रिलीज होने की संभावना है। फैंस अपनी चहेते स्टार की इस विदाई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

