प्रभास की The RajaSaab ट्रेलर से मचा तहलका: हॉरर, रोमांस और डबल रोल का धमाका

प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म The RajaSaab का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है और फैंस प्रभास को नए अवतार में देखने के लिए बेताब हो गए हैं।

हॉरर और फैंटेसी का ग्रैंड मिक्स फिल्म को भारत की सबसे बड़ी हॉरर फैंटेसी ड्रामा कहा जा रहा है। इसमें विशालकाय सेट, भव्य हवेली और डरावने विजुअल्स देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें परिवार, प्यार और विरासत जैसी भावनात्मक बातें भी शामिल की गई हैं।

ट्रेलर की खास झलकियां ट्रेलर की शुरुआत बोमन ईरानी के किरदार द्वारा प्रभास को हिप्नोटाइज करने से होती है। इसके बाद प्रभास का रोमांटिक और मस्तीभरा अंदाज़ दिखाया गया है। ट्रेलर में कॉमेडी, रोमांस और डरावने सीन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। संजय दत्त का एंट्री सीन भी दर्शकों की रूह कंपा देता है। सबसे बड़ा सरप्राइज तब सामने आता है जब प्रभास के डबल रोल का खुलासा होता है।

धमाकेदार लॉन्च और दर्शकों का क्रेज इस ट्रेलर को रिलीज से तीन महीने पहले ही लॉन्च किया गया है, जो मेकर्स के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 105 सिनेमाघरों में इसका ग्रैंड लॉन्च हुआ, जहां फैंस ने जमकर जश्न मनाया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।

मेकर्स का बयान निर्देशक मारूति ने कहा कि The RajaSaab दर्शकों के लिए भावनाओं और मनोरंजन का शानदार संगम है। वहीं प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद का मानना है कि भारत का सबसे बड़ा हॉरर सेट बनाना और प्रभास जैसे स्टार को कास्ट करना इस फिल्म को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देगा।

स्टारकास्ट और रिलीज फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, ज़रीना वहाब, मलविका मोहनन, निधि अग्रवाल और ऋद्धि कुमार नज़र आएंगे। इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी।