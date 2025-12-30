The RajaSaab के ट्रेलर में प्रभास बनाम संजय दत्त: डर और सम्मोहन की दुनिया में दिखा जबरदस्त टकराव

भारत की सबसे बड़ी हॉरर फैंटेसी फिल्मों में गिनी जा रही द राजा साब का ट्रेलर 2.0 सामने आ चुका है। इस नए ट्रेलर में फिल्म की कहानी और भावनात्मक पहलू को पहले से ज्यादा साफ तौर पर दिखाया गया है। रिबेल स्टार प्रभास की अगुवाई में यह ट्रेलर एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ता है, जहां उनका सामना संजय दत्त से होता है, जो डर और सम्मोहन के जरिए लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं।

दादी से जुड़ा है राजा साब का भावनात्मक सफर फिल्म में प्रभास ‘राजा साब’ के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपनी दादी से बेहद गहरा रिश्ता रखते हैं। दादी की भूमिका जरीना वहाब निभा रही हैं। यह रिश्ता फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बनता है और राजा साब को उन सवालों की तलाश में ले जाता है, जिनके जवाब एक रहस्यमयी और वीरान हवेली में छिपे हैं।

हवेली बनती है सबसे बड़ा जाल ट्रेलर में दिखाई गई पुरानी हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि खुद एक जाल बन जाती है। यहां दिमाग शरीर के खिलाफ काम करने लगता है और डर धीरे-धीरे इंसान पर हावी हो जाता है। संजय दत्त का किरदार एक शांत लेकिन खौफनाक हिप्नोटिस्ट के रूप में सामने आता है, जो ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण और मानसिक खेल के जरिए लोगों को तोड़ता है।





संयमित और भावुक अंदाज में दिखे प्रभास द राजा साब में प्रभास का किरदार पहले की एक्शन-भरी भूमिकाओं से अलग नजर आता है। यहां वह कमजोरी, उलझन और भीतर से उठने वाले डर को बखूबी दर्शाते हैं। उनका संघर्ष बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस ताकत से है जो इंसान के दिमाग पर हमला करती है। यही पहलू इस फिल्म को खास बनाता है।





बोमन ईरानी और फीमेल कास्ट ने बढ़ाई गहराई फिल्म में बोमन ईरानी एक रहस्यमयी मनोचिकित्सक, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में नजर आते हैं। उनका किरदार कहानी को जमीन से जोड़ता है। वहीं मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार फिल्म में भावनात्मक गहराई और विजुअल आकर्षण जोड़ती हैं। ट्रेलर में डर के साथ-साथ रंग, संगीत और ड्रामा का संतुलन भी देखने को मिलता है।

वीएफएक्स और हॉरर विजुअल्स हैं फिल्म की जान विजुअल स्तर पर द राजा साब एक भव्य वीएफएक्स फिल्म नजर आती है। स्टाइलिश हॉरर इमेजरी, बड़े सेट और माहौल बनाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म की डरावनी दुनिया को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर साफ संकेत देता है कि सिनेमाघर में यह फिल्म एक इमर्सिव अनुभव देने वाली है।





प्रभास और निर्देशक मारुति ने साझा किया अनुभव फिल्म को लेकर प्रभास ने कहा कि राजा साब की जिम्मेदारी और तीन साल की मेहनत ने निर्देशक मारुति को भावुक कर दिया था। प्रभास के मुताबिक, वह चाहते थे कि दर्शकों को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि पूरा एंटरटेनर मिले, और यहीं से इस हॉरर-कॉमेडी का जन्म हुआ। क्लाइमेक्स सुनने के बाद वह मारुति की लेखनी के फैन हो गए।

वहीं निर्देशक मारुति ने बताया कि इस फिल्म के पीछे अपार मेहनत और संघर्ष छिपा है। प्रभास के साथ काम करते वक्त हर चीज को बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया गया। उनका कहना है कि यह फिल्म किसी भी भाषा में साधारण नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जॉनर ही बेहद दमदार है।

जनवरी 2026 में होगी भव्य रिलीज मारुति के निर्देशन और टीजी विश्व प्रसाद के प्रोडक्शन में बनी द राजा साब को पीपल मीडिया फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दुनियाभर में रिलीज होगी। साथ ही यह डॉल्बी, 4DX और D-BOX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी उपलब्ध होगी।