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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामला

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The Skin Doctor arrested
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (12:03 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (12:05 IST)
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दिल्ली पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' के नाम से मशहूर डॉ. नील सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन दिवंगत संजय कपूर की मौत से जुड़ा एक कथित विवादित ट्वीट है।
 
पुलिस ने वसंत कुंज थाने में दर्ज एक शिकायत के आधार पर डॉ. नीलम सिंह को हिरासत में लिया। कपूर परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉ. नीलम सिंह ने संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनके परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और मानहानि करने वाले ट्वीट किए। 

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हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के हस्तक्षेप के बाद डॉ. नील सिंह को कुछ घंटों में जमानत मिल गई, लेकिन इस गिरफ्तारी ने संजय कपूर की मौत के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी और पारिवारिक जंग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पुलिस के अनुसार, आगे की जांच जारी है। 
 
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संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में पोलो खेलते समय हुआ था। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। लेकिन मामला तब गरमाया जब उनकी 80 वर्षीय मां, रानी कपूर ने ब्रिटेन में आपराधिक जांच की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में मौत की परिस्थितियों को 'संदिग्ध' बताया था।
 
सोशल मीडिया पर इसी दौरान कई तरह की अफवाहें और विश्लेषण चले। डॉ. सिंह ने संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने पूछा था कि अपनी मृत्यु के इतने करीब होने के बावजूद कपूर ने इतनी हड़बड़ी में वसीयत क्यों निष्पादित की?
 
कौन हैं 'The Skin Doctor'?
डॉ. नीलम सिंह पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपने सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषणों के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर (X) पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है—एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बता रहा है, तो दूसरा पक्ष निजी पारिवारिक मामलों में दखल देने के खिलाफ है।

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