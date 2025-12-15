rashifal-2026

इस वजह से आलिया भट्ट ने भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को बताया अपने करियर का सबसे जोखिम भरा रोल

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (14:41 IST)
सऊदी अरब में आयोजित प्रतिष्ठित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बात करते हुए आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी (2022) के साथ अपने सफर को याद किया और इस किरदार को अपने करियर का सबसे जोखिम भरा और सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाला रोल बताया।
 
गंगूबाई को एक बड़ा भरोसे वाला कदम बताते हुए आलिया ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में पूरा विश्वास लेकर काम शुरू किया था, पूरी पक्की उम्मीद के साथ नहीं। उन्होंने कहा, यह मेरे करियर के सबसे मुश्किल और जोखिम भरे रोल्स में से एक था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं।
 
आलिया ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद को पूरी तरह निर्देशक संजय लीला भंसाली के भरोसे छोड़ दिया था। मुझे भरोसा था कि मैं सुरक्षित हाथों में हूं। बीच का कोई विकल्प नहीं था, या तो यह पूरी तरह असर करता या बिल्कुल नहीं।
 
उस किरदार का भावनात्मक असर शूटिंग खत्म होने के बाद भी आलिया के साथ बना रहा। इस मौके पर आलिया ने कहा, गंगूबाई काठियावाड़ी वह किरदार है, जो भावनात्मक तौर पर सबसे लंबे समय तक मेरे साथ रहा है।
 
कमाठीपुरा की उस मजबूत और प्रभावशाली महिला का उनका किरदार खूब सराहा गया और यह उनके करियर का एक अहम टर्निंग पॉइंट बन गया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला, जो उनका पहला था, और इससे इस किरदार की अहमियत और भी पक्की हो गई।
 
संजय लीला भंसाली को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्ममेकरों में गिना जाता है। वह अपने बारीकी से किए गए काम और भावनाओं से जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की अक्सर गुरु दत्त और राज कपूर जैसे दिग्गजों के काम से तुलना की जाती है, जिसने उन्हें भारत के सबसे ज्यादा दुनिया भर में पहचाने जाने वाले फिल्मकारों में शामिल कर दिया है।
 
गंगूबाई काठियावाड़ी की सफलता के बाद आलिया भट्ट और भंसाली एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। लव एंड वॉर नाम की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

