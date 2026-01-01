Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इस वजह से अपने पति की फिल्मों में काम नहीं करतीं विद्या बालन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Vidya Balan

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (09:04 IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस विद्या बालन 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। विद्या ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'परिणीता' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खास पहचान बनाई हैं।
 
विद्या बालन ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में कई सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोड्यूसर पति सिद्धार्थ रॉय कपूर की किसी फिल्म में काम नहीं किया है।
 
webdunia
विद्या बालन के फैंस हमेशा यह जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि वह अपने पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं? एक इंटरव्यू के दौरान विद्या ने इसकी वजह बताई थी कि वह पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं।
 
विद्या ने कहा था कि क्योंकि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे अपने निर्देशक और निर्माता के साथ कोई समस्या हो सकती है और हम बहस कर सकते हैं, लेकिन रियल में मैं लड़ाई नहीं करती, लेकिन मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहती। मुझे भी लगता कि ये सेफ हैं हमे काम नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते काफी सही और टेंशन फ्री होंगे।
 
webdunia
उन्होंने यह भी बताया था कि ऐसा कई बार हुआ है कि जबकि सिद्धार्थ और उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी लेकिन दोनों में से किसी एक ने उसे छोड़ दिया। विद्या ने यह भी कहा था कि वह अपने पति से अपने मेहनताने को लेकर मोलभाव नहीं कर सकती हैं।
 
बता दें कि विद्या बालन ने 14 दिसंबर 2012 को विद्या बालन में फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई थी। सिद्धार्थ की ये तीसरी शादी थी जबकि विद्या बालन की पहली शादी हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दमदार अभिनय और संवाद अदायगी से नाना पाटेकर ने बनाई खास पहचान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels