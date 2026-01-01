इस वजह से अपने पति की फिल्मों में काम नहीं करतीं विद्या बालन

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस विद्या बालन 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। विद्या ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'परिणीता' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खास पहचान बनाई हैं।

विद्या बालन ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में कई सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोड्यूसर पति सिद्धार्थ रॉय कपूर की किसी फिल्म में काम नहीं किया है।

विद्या बालन के फैंस हमेशा यह जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि वह अपने पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं? एक इंटरव्यू के दौरान विद्या ने इसकी वजह बताई थी कि वह पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं।

विद्या ने कहा था कि क्योंकि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे अपने निर्देशक और निर्माता के साथ कोई समस्या हो सकती है और हम बहस कर सकते हैं, लेकिन रियल में मैं लड़ाई नहीं करती, लेकिन मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहती। मुझे भी लगता कि ये सेफ हैं हमे काम नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते काफी सही और टेंशन फ्री होंगे।

उन्होंने यह भी बताया था कि ऐसा कई बार हुआ है कि जबकि सिद्धार्थ और उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी लेकिन दोनों में से किसी एक ने उसे छोड़ दिया। विद्या ने यह भी कहा था कि वह अपने पति से अपने मेहनताने को लेकर मोलभाव नहीं कर सकती हैं।

बता दें कि विद्या बालन ने 14 दिसंबर 2012 को विद्या बालन में फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई थी। सिद्धार्थ की ये तीसरी शादी थी जबकि विद्या बालन की पहली शादी हैं।