71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केस

बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया है। 71 साल के टीकू तलसानिया का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। टीकू और मानसी पारेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

वायरल वीडियो में टीकू तलसानिया बाइक पर स्टंट कर रहे हैं। वहीं दूसरी बाइक पर मानसी भी खड़े होकर टाइटैनिक पोज दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं है कि वे कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

इसके बाद अहमदाबाद की सड़कों पर किए गए इस स्टंट के बाद अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों कलाकारों के खिलाफ गंभीर कानूनी मामला दर्ज किया है। कथित तौर पर टीकू और मानसी ने अपनी आने वाली गुजराती फिल्म 'मिसरी' के प्रचार के लिए शहर की व्यस्त सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट किए हैं।

पुलिस ने बताया कि 'ए' डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं लापरवाही और जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई हैं।

बता दें कि 'मिसरी' कुशल नाइक द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म एक स्वतंत्र विचारों वाले फ़ोटोग्राफ़र और एक पॉटरी शिक्षक के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।