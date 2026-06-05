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हॉलीवुड अभिनेता जेम्स हैंडी की हत्या, गर्लफ्रेंड के बेटे पर लगा चाकू मारने का आरोप

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James Handy Death
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:52 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:54 IST)
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हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'जुमांजी' और 'टॉप गन: मेवरिक' जैसी कल्ट फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिग्गज अमेरिकी अभिनेता जेम्स हैंडी का निधन हो गया है। 81 वर्ष की उम्र में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 
 
खबरों के अनुसार लॉस एंजिल्स के टारजाना इलाके में स्थित जेम्स हैंडी के घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप उनकी ही गर्लफ्रेंड के बेटे पर लगा है, जिसने खुद फोन कर बेहद खौफनाक अंदाज में अपना गुनाह कबूला है।

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लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार, यह घटना 3 जून की सुबह करीब 9:30 बजे की है। पुलिस को एक इमरजेंसी 911 कॉल मिली, जिसमें कॉलर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉलर ने डिस्पैचर से कहा, 'मैं इंसान का बेटा हूं, मैंने अभी-अभी पाप के पुतले को मार डाला है।'
 
इस अजीबोगरीब और डरावने फोन कॉल के तुरंत बाद वेस्ट वैली एरिया के पुलिस अधिकारी टारजाना के इरविन स्ट्रीट स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। जेम्स हैंडी अपने घर के लॉन में बेहोश पड़े थे और उनकी छाती पर चाकू के गहरे जख्म थे। उन्हें तुरंत लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के पैरामेडिक्स द्वारा नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले किया
पुलिस जब घटनास्थल पर जांच कर रही थी, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस टीम को इशारा कर रोका। वह कोई और नहीं बल्कि जेम्स हैंडी की गर्लफ्रेंड का 44 वर्षीय बेटा माइकल ग्लेडहिल था। ग्लेडहिल ने पुलिस को बताया कि वही वह व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। वह उसी घर में अपनी मां के साथ रहता था, जो लंबे समय से जेम्स हैंडी की पार्टनर थीं।
 
पुलिस ने बिना देरी किए माइकल ग्लेडहिल को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उसे जेल में रखा गया है और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस क्रूर हत्याकांड के पीछे का मुख्य मकसद क्या था, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है।

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न्यूयॉर्क में जन्मे जेम्स हैंडी हॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से थे, जिनका नाम भले ही हर किसी की जुबान पर न हो, लेकिन उनका चेहरा देखते ही दर्शक उन्हें पहचान जाते थे। सिनेमा जगत में उनका करियर लगभग 50 साल लंबा रहा। उन्होंने साल 1977 में फिल्म 'टैप्स' से अपने स्क्रीन करियर की शुरुआत की थी।
 
जेम्स हैंडी को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उन्होंने बड़े पर्दे पर कई यादगार भूमिकाएं निभाईं है। उन्होंने टॉप गन: मेवरिक में 'जिमी' नाम के एक बारटेंडर का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म जुमांजी में उन्होंने एक पेस्ट कंट्रोलर की भूमिका निभाई थी।

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