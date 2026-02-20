suvichar

'टॉक्सिक' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, डार्क यूनिवर्स में रॉकिंग स्टार यश का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (13:33 IST)
फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाई-इम्पैक्ट इमेजरी के दम पर इस फिल्म ने ट्रिगर दबाए बिना ही दर्शकों की धड़कनें तेज़ कर दी थीं। पहले आया बर्थडे स्पेशल “इंट्रोड्यूसिंग राया” वाला धमाकेदार झलक, जिसमें रॉकिंग स्टार यश ने स्क्रीन हिला दी। 
 
फिर एक-एक कर सामने आए स्टाइलिश पोस्टर्स — नयनतारा की 'गंगा', कियारा आडवाणी की 'नादिया', हुमा कुरैशी की 'एलिज़ाबेथ', रुक्मिणी वसंत की 'मेलिसा' और तारा सुतारिया की 'रेबेका'। अब आखिरकार फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। 
 
टॉक्सिक का टीज़र एक विशाल और रंगीन, फिर भी बेरहम सिनेमाई दुनिया की झलक देता है। कभी सर्कस का सेटअप, तो कभी ईस्ट एशियन टच वाला बैकड्रॉप — कहानी अलग-अलग दौर में घूमती है, जहां हर फ्रेम में अंधेरा और एजडी वाइब्स हैं। लेकिन इस विज़ुअल धमाके के पीछे सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि गहरी कहानी और दमदार दौड़ने की धड़कन साफ सुनाती है।
 
इस सिनेमाई तूफान के बीचों-बीच खड़े हैं रॉकिंग स्टार यश — और इस बार फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नया जन्म जैसा है। कभी दुबला, फुर्तीला सिल्हूट तो कभी युद्ध में तपकर बना विशाल और सख्त बदन — हर लुक उनके जबरदस्त अनुशासन और मेहनत की कहानी कहता है।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
लेकिन बात सिर्फ शरीर की नहीं है। यश हर अवतार में अलग शरीर लैंग्वेज, तीखे हाव-भाव और गहरी परतें वाला अभिनय लेकर आते हैं। यह दौड़ने उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग, एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। अब तक की जर्नी में ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया — यह सुपरस्टार के लिए एक बोल्ड और फ्रेश चैप्टर है।
 
टीजर रिलीज़ के साथ मेकर्स ने एक सीधी लेकिन हाई-वोल्टेज चेतावनी दी: “इट्स गॉना गेट क्रेज़ीय्य्य।.” और जो स्केल और रॉ एनर्जी अभी दिखी है, उसे देखकर 19 मार्च 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक वादा लग रही है — कि टॉक्सिक की दुनिया पागलपन की हदें पार करने वाली है।
 
ये टीज़र कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम – पाँचों भाषाओं में धूम मचा रहा है। यश और गीतू मोहनदास की कलम से निकली और गीता मोहनदास के निर्देशन में सजी टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स को एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश में शूट किया गया है। इसके डब वर्जन हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम जिसमें कई भाषाओं में रिलीज होंगे। 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।
 

