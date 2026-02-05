rashifal-2026

ट्रेडिशनल ड्रेस में तृप्ति डिमरी का बोल्ड अंदाज, नेशनल क्रश की कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (12:25 IST)
बॉलीवुड की नई सेंसेशन तृप्ति डिमरी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर तरफ छाई हुई हैं। तृप्ति हाल ही में नेटफ्लिक्स के साल 2026 के स्लेट लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं। इस इवेंट में तृप्ति ने अपने ट्रेडिशनल अवतार से सभी का दिल जीत लिया। 
 
तृप्ति डिमरी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में वह ऑरेंज कलर का स्लीवलेस अनारकली सूट पहने नजर आ रही हैं। 
 
इस डीपनेक सूट में तृप्ति डिमरी का अंदाज देखने लायक है। सूट के साथ एक्ट्रेस ने ऑर्गेंजा का दुपट्टा कैरी किया है। अनारकली सूट में तृप्ति का यह बोल्ड लुक फैंस को पसंद आ रहा है। 
 
तृप्ति के इंटेंस लुक और कातिलाना मुस्कान ने फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। वहीं उनके हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने 'वेवी और ओपन हेयर' लुक रखा है। 
 
तृप्ति का हर पोज एक कहानी बयां कर रहा है। कैमरे के सामने उनकी सहजता ही उनका सबसे बड़ा 'वॉव फैक्टर' है। उन्होंने सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों ही पोज में अपनी ग्रेस को बरकरार रखा है। 
 
तृप्ति डिमरी जल्द ही शाहिद कपूर के साथ 'ओ रोमियो', नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मां बहन' और प्रभास के साथ 'स्प्रिट' में नजर आने वाली हैं।

'शतक' को मिला अजय देवगन का समर्थन, बोले- आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर बधाइयां...

