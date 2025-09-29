श्रीमद रामयण के चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का दुखन निधन, घर में आग लगने से भाई की भी गई जान

शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फ्लैट का ड्राइंग रूम पूरी तरह जल चुका था और बाकी हिस्सों पर भी आग के निशान दिखाई दे रहे थे। वीर शर्मा की मां रीता शर्मा एक अभिनेत्री हैं, जबकि उनके पिता जितेंद्र शर्मा कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।