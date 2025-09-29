श्रीमद रामयण के चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का दुखन निधन, घर में आग लगने से भाई की भी गई जान
सोमवार, 29 सितम्बर 2025
मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। पौराणिक सीरियल 'वीर हनुमान' में लक्ष्मण और 'श्रीमद् रामायण' में पुष्कल की भूमिका निभाने वाले 10 साल के चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा का दुखद निधन हो गया है। वीर शर्मा के साथ ही उनके भाई भी अब इस दुनिया मे नहीं रहे।
खबरों के अनुसार वीर शर्मा और उनके भाई शौर्य शर्मा का निधन राजस्थान के कोटा स्थित घर में आग लगने की वजह से हुआ है। घटना के समय उनके पिता एक भजन कार्यक्रम में गए हुए थे। वहीं उनकी मां जो पेशे से अभिनेत्री है मुंबई में थीं।
बताया जा रहा है कि आग चौथी मंजिल पर लगी थी, जहां दोनों बच्चे उस वक्त अकेले थे। पुलिस के अनुसार धुएं के कारण दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हुई। पड़ोसियों ने जब फ्लैट से धुआं निकलता देखा तो तुरंत मदद के लिए पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फ्लैट का ड्राइंग रूम पूरी तरह जल चुका था और बाकी हिस्सों पर भी आग के निशान दिखाई दे रहे थे। वीर शर्मा की मां रीता शर्मा एक अभिनेत्री हैं, जबकि उनके पिता जितेंद्र शर्मा कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
वीर शर्मा बाल कलाकार के रूप में बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने टीवी धारावाहिक 'वीर हनुमान' में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी। वह एक फिल्म में सैफ अली खान के बचपन का किरदार निभाने वाले थे।
