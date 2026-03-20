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Prime Video Presents में छाया TVF, 6 बड़े शोज और सुपरहिट फ्रेंचाइजी के साथ पेश किया अपना पावर-पैक लाइनअप

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TVF Upcoming Shows
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:59 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (14:02 IST)
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द वायरल फीवर ने वाकई कंटेंट की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है। अपनी दिलचस्प, भरोसेमंद और एंटरटेनिंग कहानियों के साथ, यह एक ऐसे सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में उभरा है जो अपने दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचानता है। उन्होंने बार-बार यह साबित किया है कि उनसे बेहतर ऑडियंस को कोई नहीं समझ सकता। 
 
पिछले कुछ सालों में कई ब्लॉकबस्टर शो देने के बाद, TVF ने 'प्राइम वीडियो प्रजेंट्स' में अपनी मेगा घोषणाओं के साथ पूरी लाइमलाइट बटोर ली है, जिसमें उनके सुपरहिट शोज के नए सीजन, आने वाली फिल्में और फ्रेश ओरिजिनल सीरीज शामिल हैं।
 
प्राइम वीडियो प्रजेंट्स में यह वाकई TVF के दबदबे वाला पल था। जहां इस इवेंट में मनोरंजन की कई रोमांचक घोषणाएं हुईं, वहीं सबसे ज़्यादा शोज का ऐलान करके TVF सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में सामने आया। अपनी मशहूर फ्रेंचाइजी के नए सीजन से लेकर बिल्कुल नए शोज और फिल्मों तक, TVF ने एक ऐसा स्लेट पेश किया जो वाकई में बहुत प्रभावशाली था।
 
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एस्पिरेंट्स सीजन 3
TVF की घोषणाओं को देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली एस्पिरेंट्स सीजन 3 शामिल है। यह TVF के सबसे पसंदीदा और लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक है, और उम्मीद है कि नया सीजन कहानी को एक रोमांचक दिशा में आगे ले जाएगा।
 
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पंचायत 5
अगली बड़ी खबर पंचायत सीजन 5 को लेकर है, जो हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा शो है। सीजन 4 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, अब हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि फुलेरा गाँव की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी।
 
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ग्राम चिकित्सालय 2
​पिछले साल अपनी शुरुआत करने वाली सीरीज ग्राम चिकित्सालय भी सीजन 2 के साथ वापसी कर रही है। अपनी जबरदस्त कॉमेडी और आम जिंदगी से जुड़ी कहानी की वजह से इस शो ने बहुत कम समय में तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी, जिसके बाद अब इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है।
 
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सपने वर्सेस एवरीवन 2
इसी तरह, पिछले साल सपने वर्सेस एवरीवन के साथ एक नया और दमदार कॉन्सेप्ट पेश करने के बाद, TVF अब इसका सीजन 2 लेकर आ रहा है। इस खबर ने अभी से ही फैंस के बीच खलबली मचा दी है।
 
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​'एस्पिरेंट्स' के सबसे लोकप्रिय स्पिन-ऑफ में से एक, संदीप भैया भी सीजन 2 के साथ वापसी कर रहे हैं। अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ, यह एक अनोखा मामला है जहाँ किसी स्पिन-ऑफ सीरीज का दूसरा सीजन आ रहा है।
 
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नए शोज का भी ऐलान 
​इनके अलावा, TVF ने दो बिल्कुल नए शोज, पिरामिड सीजन 1 और वंश सीजन 1 का भी ऐलान किया है, जिससे उनकी कहानियों का दायरा और भी बढ़ गया है।
 
इसके अलावा, TVF अब सिर्फ शोज तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने दो फिल्मों का भी ऐलान किया है- कॉलेज फेस्ट और Vvan. ये दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अलग जॉनर के हैं और TVF की बदलती क्रिएटिव सोच को दिखाते हैं। फिल्म 'व्वान' के लिए TVF ने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है, जो मनोरंजन की दुनिया के दो बड़े दिग्गजों के बीच एक अनोखी पार्टनरशिप है।​

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