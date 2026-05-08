'गुल्लक 5' का इंतजार खत्म: मिश्रा परिवार फिर लौटेगा, लेकिन इस बार होगा बड़ा बदलाव

भारतीय OTT की सबसे पसंदीदा फैमिली वेब सीरीज में शामिल 'गुल्लक' अब अपने नए सीजन के साथ वापसी करने जा रही है। जैसे ही मेकर्स ने ‘गुल्लक सीजन 5’ का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर फैंस की खुशी साफ नजर आने लगी। साल 2019 में शुरू हुई यह सीरीज अपनी सादगी, छोटे शहर की जिंदगी और मध्यमवर्गीय परिवार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाने के कारण लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी है।

अब लंबे इंतजार और तमाम अटकलों के बाद आखिरकार मिश्रा परिवार फिर लौटने के लिए तैयार है। सोनी लिव ने 8 मई को नए सीजन की घोषणा की। हालांकि रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ‘गुल्लक’ एक बार फिर दर्शकों को हंसी, इमोशन और परिवार की गर्माहट से भर देगी।

इस बार ‘अन्नू’ बदल गया, फैंस हुए हैरान ‘गुल्लक 5’ की सबसे बड़ी चर्चा कास्टिंग बदलाव को लेकर हो रही है। पिछले चार सीजन में अन्नू मिश्रा का किरदार निभाने वाले वैभव राज गुप्ता अब इस शो का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह अभिनेता अनंत वी जोशी ने ली है।

यह बदलाव फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि वैभव राज गुप्ता लंबे समय से इस किरदार की पहचान बन चुके थे। सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया भी दी है।

हालांकि अनंत वी जोशी ने शो से जुड़ने को लेकर काफी भावुक बात कही। उन्होंने बताया कि मिश्रा परिवार उन्हें हमेशा असली भारतीय परिवारों जैसा लगा और वह लंबे समय से इस दुनिया के फैन रहे हैं। उनके मुताबिक, अब इस शो का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास अनुभव है।

क्यों इतनी खास है गुल्लक? ‘गुल्लक’ की कहानी किसी बड़े शहर की चमक-दमक नहीं दिखाती। यह छोटे शहर के उस मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी है, जिससे लगभग हर भारतीय खुद को जोड़ पाता है।

सीरीज में संतोष मिश्रा, उनकी पत्नी शांति और दोनों बेटों अन्नू और अमन की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है। परिवार की छोटी-छोटी लड़ाइयां, पैसों की टेंशन, पड़ोस की बातें, भाईयों की नोकझोंक और घर की भावनात्मक गर्माहट, यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है।

सबसे खास बात इसकी नरेशन स्टाइल है। पूरी कहानी घर की गुल्लक यानी मिट्टी की बचत पेटी की आवाज में सुनाई जाती है, जो इसे और ज्यादा भावुक और यादगार बना देती है।

TVF की सबसे मजबूत फैमिली फ्रेंचाइजी श्रेयांश पांडे द्वारा बनाई गई और TVF के प्रोडक्शन में बनी ‘गुल्लक’ ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। शो में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मायर और सुनीता राजवार जैसे कलाकारों ने अपने किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शकों को यह परिवार अपना लगने लगा। यही वजह है कि ‘गुल्लक’ सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए nostalgia बन चुकी है।

नए सीजन में क्या होगा खास? हालांकि मेकर्स ने कहानी को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीजन 5 में मिश्रा परिवार की जिंदगी में कुछ नए बदलाव और चुनौतियां देखने को मिलेंगी।

नई जिम्मेदारियां, रिश्तों के बदलते रंग और छोटे शहर की जिंदगी के नए पहलू इस बार कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं नए अन्नू मिश्रा को दर्शक कितना स्वीकार करते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।

रिलीज डेट पर अब भी सस्पेंस सोनी लिव ने अभी तक ‘गुल्लक 5’ की आधिकारिक रिलीज डेट या एपिसोड्स की संख्या की घोषणा नहीं की है। लेकिन घोषणा के बाद से ही इंटरनेट पर शो को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस अब एक बार फिर उस घर में लौटने के लिए तैयार हैं, जहां छोटी-छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं।