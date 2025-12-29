फिल्मों में आने से पहले मछली और झींगे बेचती थीं ट्विंकल खन्ना

बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। 29 दिसंबर को ट्विंकल खन्ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।

20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाली ट्विंकल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वह अब राइटर बन चुकी हैं। बीते दिनों ट्विंकल खन्ना ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ ट्वीक इंडिया पर खुलकर बात की।

ट्विंकल खन्ना ने बताया था कि वह फिल्मों में आने से पहले क्या काम करती थीं और उनकी पहली जॉब क्या थी। ट्विंकल खन्ना ने बताया था, उस समय में वह एक मछली बेचने वाली कंपनी में काम करती थीं, जोकि उनकी दादी की बहन चलाती थी।

उन्होंने बताया था, इस कंपनी का नाम मछलीवाला था। जहां मुझे मछली और झींगे डिलीवर करने का काम मिला हुआ था। मुझे आज भी याद है कि जब उस समय में लोगों अपनी नौकरी के बारे में बताती थीं तो लोग मेरे से ये कहते थे कि तू क्या मच्छीवाली है।

बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। अक्षय कुमार से शादी के बाद उन्होंने पर्दे से दूरी बना ली थी। ट्विंकल खन्ना आखिरी बार फिल्म 'मेला' में आमिर खान के साथ नजर आई थी।