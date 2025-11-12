टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल: कृति सेनन संग टेक देने के लिए काजोल को पहनना पड़ी थी स्पेशल हील्स

इस हफ्ते 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' लेकर आया है ज़िंदगी से बड़ी कहानियां, ठहाकों से भरी बातें और ढेर सारा बॉलीवुड मसाला। काजोल और ट्विंकल के साथ इस बार कृति सेनन और विक्की कौशल जुड़ रहे हैं। ये एपिसोड हंसी, शरारत, और खुलासों से भरा एक ब्लॉकबस्टर सफर है।

भूतिया होटल्स से लेकर ‘कृति हील्स’ तक, रितिक रोशन के कॉल से लेकर होस्ट्स के कॉमन एक्स तक — ये एपिसोड है पूरा का पूरा फिल्मी तड़का! काजोल ने फिल्म दिलवाले के सेट पर कृति संग पहली मुलाकात याद करते हुए कहा, कृति, मुझे याद है मेरा तुम्हारे बारे में पहला इंप्रेशन दिलवाले के सेट पर हुआ था। मैं बिना चश्मे के थी, हैदराबाद की गर्मी में खड़ी थी, और मैं सोच रही थी कि ये लंबा-चौड़ा कौन जा रहा है यहां से? (हंसते हुए) मुझे ज़्यादातर लोगों को सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पहचानना पड़ता था।

कृति बताती हैं कि दिलवाले की शूटिंग के दौरान होटल भूतिया निकला हम वहां ठहरे हुए थे, और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने अपने कमरे में कुछ डरावना महसूस किया। जैसे पीछे से नल खुल गया और फिर उसके सारे मेकअप प्रॉडक्ट्स अपने आप नीचे गिर गए। अगले दिन रोहित सर और टीम पे–पायल पहनकर ‘छम-छम-छम’ करते हुए सबको डराने निकल पड़े!

काजोल बताती हैं कि कृति के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा क्या चौंकाया। उन्होंने कहा, सच कहूं तो उसकी हाइट! और वो एक वर्किंग ऐंगल से भी इंटरेस्टिंग थी। जब भी हम साथ में सीन करते थे, हमें ऊंचाई एडजस्ट करनी पड़ती थी। खड़े होकर सीन करने के लिए मेरे पास दो तरह की हील्स थीं — एक मेरी नॉर्मल हील और दूसरी 5.5 इंच की ‘कृति हील्स’। जब भी हमारे साथ चलने का सीन होता था, मुझे वही पहननी पड़ती थी। तो हां, ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा।

कृति हंसते हुए जोड़ती हैं, पहली फिल्म में तो हमने शायद ही बात की थी। दो फिल्मों के बाद जाकर बर्फ पिघली। लेकिन जब टूटी, तो खूब मज़ा आया।

विक्की कौशल रितिक रोशन संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं तब से, और आज भी, रितिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूं। जब कहो ना प्यार है आई थी, पूरा देश दीवाना था। मुझे पता चला कि पापा उनके साथ काम कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा था 'पापा, मुझसे मिलवाओ0, क्योंकि मुझे तब फिल्म सेट का भी अंदाज़ा नहीं था।

विक्की ने कहा, मैं दसवीं में था, और जब मैंने कहा कि मिलना है, तो पापा बोले — ‘वो तो उन्हीं बच्चों से मिलते हैं जिन्हें एक पल का जीना का स्टेप आता हो।’ फिर क्या था — मैं तीन दिन तक रिहर्सल करता रहा कि जब मिलूंगा तो डांस करके दिखाऊंगा, और वो मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे! जब आखिर में सेट पर गया, तो वो बहुत प्यारे निकले, हमने फोटो भी ली।

कृति भी रितिक की जबरदस्त फैन हैं और बताती हैं, मेरे कमरे में सिर्फ एक ही एक्टर के पोस्टर थे - रितिक रोशन। हीरोपंती रिलीज़ हुई थी, और टाइगर ने उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। मुझे पता नहीं था। रात के दो बजे मेरा फोन बजा, एक अनजान नंबर था। Truecaller पर देखा — लिखा था ‘Hrithik Roshan’। मुझे समझने में कुछ वक्त लगा कि वो सच में कॉल कर रहे हैं! मैंने फिर सुबह उठकर वापस कॉल किया।”

कृति आगे बताती हैं अपने करेंट क्रश के बारे में, जो भी है, वो इंडस्ट्री से नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ही होपलेस रोमांटिक हूँ। मुझे प्यार में रहना पसंद है। मुझे लव स्टोरीज़ बहुत पसंद हैं, जो आजकल बहुत कम बन रही हैं।

और जब लगा कि अब खुलासे खत्म हो गए — ट्विंकल और काजोल ने किया सबसे बड़ा रिवील This or That खेलते हुए पूछा गया, “क्या बेस्ट फ्रेंड्स को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए?” ट्विंकल बोलीं, मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स किसी भी मर्द से ज़्यादा मायने रखती हैं। वो तो कहीं भी मिल जाएगा। फिर काजोल की तरफ देखकर बोलीं, “वैसे हमारा एक एक्स कॉमन है, पर हम नाम नहीं बताएंगे।” काजोल घबरा कर बोलीं, “शट अप, आई बेग यू!”, और सब ठहाकों में फूट पड़े।