2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये फिल्में, लव एंड वॉर से राका तक पूरी लिस्ट

साल 2027 सच में एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। फिल्मों की शानदार लाइनअप के साथ यह साल अब तक के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित सिनेमाई धमाकों का गवाह बनेगा। बड़े फिल्ममेकर्स और दमदार स्टार कास्ट के साथ आने वाली ये फिल्में मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाने वाली हैं।

इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अभी से जबरदस्त उत्साह बढ़ रहा है और इनके पोस्टर, झलकियों व अपडेट्स के बाद यह क्रेज साल के अंत तक और भी बढ़ने वाला है। तो चलिए नजर डालते हैं 2027 की कुछ सबसे बड़ी रिलीज़ पर।

लव एंड वॉर सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल लव एंड वॉर मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के बैनर से आ रही है। लंबे समय बाद निर्देशक एक ही फिल्म में देश के तीन बड़े सुपरस्टार्स रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट को साथ ला रहे हैं। अभी तक फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्शक इसकी छोटी सी झलक देखने के लिए भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है।

वाराणसी एस. एस. राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी हाल के समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल है। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। पहली झलक सामने आने के बाद से फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है।

रुध्रा के रूप में महेश बाबू का दमदार लुक, कुंभा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटेंस अंदाज और मंदाकिनी के रूप में प्रियंका चोपड़ा जोनस का शानदार अवतार पहले ही सामने आ चुका है। इन झलकियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं और अब दर्शक इस भव्य फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को बड़े स्तर पर रिलीज होगी।

राका राका 2027 में आने वाली एक और बड़ी फिल्म है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में रिलीज हुए अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। डार्क, सुपरनैचुरल और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर बनी यह फिल्म अल्लू अर्जुन और फिल्ममेकर एटली की पहली साथ वाली फिल्म है। इसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म को 2026 के आखिर या 2027 में रिलीज करने की योजना है।

एनिमल पार्क एनिमल की जबरदस्त सफलता के बाद इसके सीक्वल एनिमल पार्क की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन ने कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ा था, जिससे दर्शकों में आगे क्या होगा इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। रणबीर कपूर के सीक्वल में वापसी के साथ यह 2027 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

रामायणम् 2 नमित मल्होत्रा की रामायण, जिसे अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में माना जा रहा है, उसके बाद अगला पार्ट 2027 में रिलीज होगा। पहला भाग पहले ही जबरदस्त उत्साह पैदा कर चुका है, वहीं दूसरा अध्याय रिलीज के साथ और बड़ा धमाका करने वाला है। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक को बड़े पर्दे पर लाने वाली इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में नजर आएंगे।