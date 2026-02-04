Dharma Sangrah

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू करने वालीं उर्मिला मातोंडकर का यह गाना आज भी है बच्चों के बीच लोकप्रिय

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (10:49 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 52 साल की हो गई हैं। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी उर्मिला ने अपने करियर की शुरूआत साल 1981 में रिलीज फिल्म 'कलयुग' से बतौर बाल कलाकार के रूप में की। इसके बाद उर्मिला को शेखर कपूर की फिल्म 'मासूम' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनपर फिल्माया यह गीत 'लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा' बच्चों के बीच आज भी लोकप्रिय है। 
 
इस बीच उर्मिला मातोंडकर ने छोटे पर्दे के लिए कुछ सीरियलो में भी काम किया। साल 1989 में उर्मिला मातोंडकर को कमल हसन के साथ मलयालम फिल्म चाणक्य में काम करने का अवसर मिला। साल 1991 में रिलीज फिल्म नरसिम्हा के जरिए उर्मिला ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की। यूं तो यह पूरी फिल्म सनी देओल और ओम पुरी के इर्द गिर्द घूमती थी लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शको का दिल जीत लिया।
 
webdunia
साल 1995 में रिलीज फिल्म 'रंगीला' उर्मिला मातोंडकर के करियर के लिए महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने एक डांसर की भूमिका निभायी थी। इस फिल्म में उर्मिला मे अपोजिट आमिर खान थे। उर्मिला ने इस फिल्म में बोल्ड सीन कर दर्शको को रोमांचित कर दिया। फिल्म के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिये नामांकित की गईं।
 
फिल्म 'रंगीला' की सफलता के बाद उर्मिला मातोंडकर ने रामगोपाल वर्मा की कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दौड़, सत्या, कौन, मस्त, भूत, प्यार तूने क्या किया, जंगल, एक हसीना थी, आदि शामिल है। इसके अलावा उर्मिला ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी और रामगोपाल वर्मा की आग में आइटम नंबर भी किया है।
 
साल 1997 में रिलीज फिल्म 'जुदाई' उर्मिला मातोंडकर के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म में उर्मिला का किरदार कुछ हद तक ग्रे शेड्स लिए हुए था। बावजूद इसके उन्होंने दर्शको का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उर्मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं।
 
webdunia
साल 1999 में रिलीज फिल्म कौन और 2001 में रिलीज फिल्म प्यार तूने क्या किया में उर्मिला मातोंडकर का किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था। प्यार तूने क्या किया के लिये वह सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं। साल 2003 में रिलीज फिल्म ‘भूत’ में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया।
 
साल 2008 में रिलीज फिल्म 'कर्ज' में उर्मिला मतोड़कर ने एक बार फिर से नेगेटिव किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका किरदार 80 के दशक में बनी फिल्म 'कर्ज' में सिम्मी ग्रेवाल के निभाए किरदार से प्रेरित था। साल 2016 में उर्मिला ने कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। हालांकि अब उनका तलाक हो चुका है। उर्मिला मतोड़कर ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है।
 

