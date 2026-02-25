Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उर्वशी रौटेला दुनिया की टॉप 10 सुपरमॉडल्स की लिस्ट में हैं शामिल, एक्ट्रेस की स्ट्रगल से स्टारडम तक की पूरी कहानी

Advertiesment
Urvashi Rautela Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:14 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:18 IST)
google-news
बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री तक अपनी अलग पहचान बना चुकीं उर्वशी रौटेला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। 25 फरवरी 2026 को उर्वशी अपना जन्मदिन मना रही हैं।
 
webdunia
उर्वशी उन चुनिंदा भारतीय एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही मेहनत, डिसिप्लिन और टैलेंट के दम पर ग्लोबल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया।
 
webdunia
उर्वशी की बचपन से ही उन्हें डांस, एक्टिंग और फैशन में गहरी रुचि थी। महज 15 साल की उम्र में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, जब वह विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का हिस्सा बनीं। इतनी कम उम्र में रैंप पर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना उनकी काबिलियत को दर्शाता है।
 
webdunia
उर्वशी रौटेला का नाम भारत की सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली ब्यूटी क्वीन में गिना जाता है। साल 2009 में ‘मिस टीन इंडिया’ जीतने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उर्वशी ने ‘मिस डीवा 2015’ का खिताब जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट किया।
 
webdunia
इसके अलावा उर्वशी ने मिस एशियन सुपरमॉडल इंडिया, इंडियन प्रिंसेस, मिस क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल इंडिया, मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल वर्ल्ड जैसे कई प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए।
 
webdunia
ग्लोबल लेवल पर उर्वशी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर ई-पोर्टल Times Pageants ने उन्हें दुनिया की टॉप 10 सबसे सेक्सी सुपर मॉडल्स की लिस्ट में शामिल किया।
 
webdunia
उर्वशी रौटेला ने साल 2013 में फिल्म सिंह साब द ग्रेट से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, काबिल, हेट स्टोरी 4, पागलपंती जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। 
 
webdunia
उर्वशी रौटेला आज सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 69.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
 
webdunia
वह अक्सर अपने फैंस के साथ हॉट, ग्लैमरस और इंटरनेशनल स्टाइल वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

10,000 लड़कियों को पछाड़कर बनीं स्टार, सान्या मल्होत्रा की अनसुनी कहानी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels