ब्लैक एंड गोल्ड में उर्वशी रोटैला का किलर अवतार, एक नजर में फैंस हुए क्लीन बोल्ड

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (15:35 IST)
उर्वशी रोटैला एक बार फिर अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इन फोटो में उर्वशी का अंदाज़ इतना बोल्ड और ग्लैमरस है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। ब्लैक और गोल्ड टोन की ऑफ-शोल्डर गाउन में उर्वशी ने न सिर्फ अपने फिगर को कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया है, बल्कि हर एंगल से उनका लुक बेहद रॉयल और सेंसुअस नजर आता है।
 
ड्रेस की बात करें तो ब्लैक बेस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और डीटेलिंग इस आउटफिट को और भी खास बनाती है। कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग उर्वशी की कर्व्स को खूबसूरती से हाईलाइट कर रही है, वहीं ऑफ-शोल्डर स्लीव्स उनके ग्लैमर को एक एलिगेंट टच देती हैं। यह ड्रेस रेड कार्पेट या हाई-प्रोफाइल इवेंट के लिए एक परफेक्ट फैशन स्टेटमेंट लगती है।
 
फेशियल एक्सप्रेशन में उर्वशी का सिग्नेचर कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। कैमरे की ओर देखती हुई उनकी आंखें और सॉफ्ट लेकिन इंटेंस लुक तस्वीरों में वॉव फैक्टर जोड़ देता है। वहीं साइड पोज़ में उनका डाउनकास्ट एक्सप्रेशन तस्वीर को और ज्यादा सेंसुअल बना देता है।
 
हेयर स्टाइल भी इस लुक की बड़ी यूएसपी है। सॉफ्ट वेवी कर्ल्स और गोल्डन हेयर एक्सेसरी उर्वशी के पूरे लुक को एक प्रिंसेस वाइब देती है। लाइट लेकिन ग्लोइंग मेकअप, न्यूड लिप्स और शार्प आई मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को और उभारता है।
 
कुल मिलाकर, उर्वशी रोटैला की ये तस्वीरें ग्लैमर, ग्रेस और सेक्सी अपील का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, जो फैंस को बार-बार देखने पर मजबूर कर रही हैं।

